Покормите ее! Ляйсан Утяшева сильно похудела в Израиле
За зиму Утяшева набрала несколько лишних килограммов. Теперь, чтобы встретить пляжный сезон в хорошей форме, она вынуждена следить за питанием. Строгий контроль над собой уже дал неплохие результаты: за неделю Ляйсан удалось скинуть пять килограммов, пишет СтарХит.
К слову, все это время спортсменка находилась в Израиле, где сопровождала мужа по работе. В свободное время супруги наслаждались местными красотами: гуляли по побережью Мертвого моря, посещали уютные рестораны, — здесь гимнастка старалась держать себя в руках и не налегать на вредные для талии блюда. Также она усиленно занималась спортом: Утяшева давно взяла за правило делать гимнастику в течение дня. К здоровому образу жизни Ляйсан приучила и близких, в том числе любимого мужа.
«Пашу тяну, как могу. Он уже делает успехи — спина стала болеть меньше», — делилась она.
С тех пор, как Утяшева ушла из большого спорта, она позабыла о жестких ограничениях в еде. Ляйсан принципиально не сидит на диетах, — вместо этого сбалансированно питается, ведет активный образ жизни. Правда, в отпуске спортсменка может позволить себе расслабиться и набрать пару-тройку лишних килограммов.
Ляйсан часто делится секретами красоты. Так, Утяшева считает бег одним из лучших способов похудения и оздоровления. «Если сочетать его с рациональным питанием, результат не заставит долго ждать,— рассказывала она. — Ни одна диета с красочными заголовками не даст такого эффекта. Кроме того, улучшение кровообращения при занятии бегом поможет организму обновить клетки и кровеносные сосуды, которые отмирают от недостатка движения. Вы обязательно почувствуете прилив новых сил! Моя норма — 20 минут пробежки в гору, темп средний. Осенью выбираю беговую дорожку».