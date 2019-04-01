Покормите ее! Ляйсан Утяшева сильно похудела в Израиле

К слову, все это время спортсменка находилась в Израиле, где сопровождала мужа по работе. В свободное время супруги наслаждались местными красотами: гуляли по побережью Мертвого моря, посещали уютные рестораны, — здесь гимнастка старалась держать себя в руках и не налегать на вредные для талии блюда. Также она усиленно занималась спортом: Утяшева давно взяла за правило делать гимнастику в течение дня. К здоровому образу жизни Ляйсан приучила и близких, в том числе любимого мужа.

ФОТО: Instagram

«Пашу тяну, как могу. Он уже делает успехи — спина стала болеть меньше», — делилась она.

С тех пор, как Утяшева ушла из большого спорта, она позабыла о жестких ограничениях в еде. Ляйсан принципиально не сидит на диетах, — вместо этого сбалансированно питается, ведет активный образ жизни. Правда, в отпуске спортсменка может позволить себе расслабиться и набрать пару-тройку лишних килограммов.