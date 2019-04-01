Заносчивая Маркл оскорбила известного артиста

Эпизод произошел во время поездки герцога и герцогини Сассекских в Австралию осенью прошлого года. Губернатор Виктории Линда Дессау познакомила бывшую актрису с комиком, который комментировал их церемонию бракосочетания на телевидении.

"Муж губернатора Виктории обратился к Меган Маркл: "Знаете, а Джоэл вел Вашу свадьбу..." Я думаю, он собирался сказать: "вел свадьбу на телевидении", но не успел закончить фразу, потому что герцогиня перебила его: "Я не помню, чтобы Вы были там", – поделился Криси.

Как утверждает артист, разговор не заладился. Бывшая актриса выглядела немного раздраженной. Джоэл отказался раскрывать все детали беседы, но добавил, что его ответ только ухудшил положение. "Я сказал ей: "Это потому, что Вы не пригласили меня!" И после этого наш разговор зашел в тупик", – поделился он.