Гороскоп на 1 апреля: не оставайтесь в дураках!

Овен

Сегодня вас ждет важная деловая встреча, от ее результата зависит, смо­жете ли вы справиться с остальными проблемами, пишет Segodnya.

Телец

Без детального плана вам сегодня не обойтись. Следуйте ему без отступлений и не давайте никому сбить себя с избранного заранее пути.

Близнецы

Дела, начатые на прошлой неделе, сегодня пойдут еще активнее. И вы, если не будете лентяйничать, сможете их закончить легко и быстро.

Рак

Времени для завершения поставленных руководством задач все меньше, а вы даже не принимались за работу. Соберитесь, наконец, и в бой!

Лев

Желания ваши должны совпадать с возможностями. Без этого даже не стоит приступать к работе, вы ее просто зарубите на корню.

Дева

Вас ожидает множество разнообразных вопросов, которые потребуют немедленного принятия ответственных решений в самых разных областях.

Весы

Сегодня в искусстве нахождения компромиссов равных вам не окажется. Вы сможете не только себе помочь, но и коллег направить в нужное русло.

Скорпион

Если вы захотите, то никто и ничто не встанет у вас на пути. Вы сможете добиться успеха, несмотря на то, что кто-то попытается вам помешать.

Стрелец

Перед вами откроются новые возможности, благоприятствующие основной деятельности, друзья ваши тоже будут этому способствовать.

Козерог

Больше доверяйте себе, только не принимайте скоропалительных решений. Ваша интуиция поможет вам справиться со всеми проблемами.

Водолей

Вам необходимо заинтересовать потенциальных единомышленников, и вместе вы сумеете достичь многого за небольшой промежуток времени.

Рыбы