Галерея: на Tallinn Music Week выступили хи-хоп звезды завтрашнего дня

В субботу, 30 марта, поклонники хип-хопа насладились своими любимцами в творческом городке Теллискиви. Как пишет портал Elu24 , на сцену в этот вечер вышли самые яркие звезды завтрашней Эстонии.

Вечер, посвященный свежему звучанию хип-хопа, рэпа и урбана прошел на ура. Одиннадцать артистов из Эстонии и других стран сделали все, чтобы зрители остались в восторге от их выступлений.