Галерея: на Tallinn Music Week выступили хи-хоп звезды завтрашнего дня

Таллиннская неделя музыки, которая началась в понедельник, всю неделю предлагала жителям Эстонии музыку на любой вкус.
В субботу, 30 марта, поклонники хип-хопа насладились своими любимцами в творческом городке Теллискиви. Как пишет портал Elu24, на сцену в этот вечер вышли самые яркие звезды завтрашней Эстонии.
Вечер, посвященный свежему звучанию хип-хопа, рэпа и урбана прошел на ура. Одиннадцать артистов из Эстонии и других стран сделали все, чтобы зрители остались в восторге от их выступлений.
На сцене представили свои трэки PKestonia, Maz (LUX), Alyona Alyona (UKR), Funeral Pop (FIN), Сан-Хани (EE), Maian, villemdrillem, Hekdik и Culpa.
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