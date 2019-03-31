Вс, 31.03.2019
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  • Галерея: на Tallinn Music Week выступили хи-хоп звезды завтрашнего дня

Галерея: на Tallinn Music Week выступили хи-хоп звезды завтрашнего дня

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Таллиннская неделя музыки, которая началась в понедельник, всю неделю предлагала жителям Эстонии музыку на любой вкус. 

В субботу, 30 марта, поклонники хип-хопа насладились своими любимцами в творческом городке Теллискиви. Как пишет портал Elu24, на сцену в этот вечер вышли самые яркие звезды завтрашней Эстонии.

Вечер, посвященный свежему звучанию хип-хопа, рэпа и урбана прошел на ура. Одиннадцать артистов из Эстонии и других стран сделали все, чтобы зрители остались в восторге от их выступлений.

На сцене представили свои трэки PKestonia, Maz (LUX), Alyona Alyona (UKR), Funeral Pop (FIN), Сан-Хани (EE), Maian, villemdrillem, Hekdik и Culpa.

Смотрите галерею!

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