«Возможно, это мой последний концерт...»: Лайма Вайкуле отметила свой юбилей грандиозным шоу

Вайкуле открыла концерт очень трогательной песней, предлагающей задуматься стоит ли хотеть свою жизнь начать сначала. Звезда, словно конферансье, вышла перед публикой в красном жилете, белой рубашке и черных брюках.

«Добрый вечер! Спасибо, что пришли. Я бы каждый год праздновала день рождения вместе с вами», – поприветствовала публику Лайма.

Она также отметила, что сегодня вечером прозвучат песни Раймонда Паулса и не только. Стоит подчеркнуть, что приветствовать было кого. Настолько заполненной Арена Рига бывает редко. Были проданы не только партер и простые сидячие места с VIP-ложами. Люди заполнили даже верхние балконы. Именно это и есть признание, это и есть любовь.

После песни Nekad,nekad люди начали нести цветы любимой артистке.

«Я же просила не дарить мне цветы, не тратить деньги. Сейчас плохое экономическое положение!», - принимая очередной букет от зрителей, подчеркнула звезда.

Лайма за вечер переодевалась огромное количество раз. После заключительных аккордов зрители кричали «браво», а артистка продолжала утопать в цветах.

«Я не могу угостить вас шампанским и тортом, поэтому мы это сделаем конфетами Laima», - сказала Вайкуле и спустилась с конфетами в зал.

Певица подошла и обнялась со своими друзьями и преданными поклонниками, а также латвийские политики и известные люди. На финальной композиции о Родине, которую исполняли все, кто в этот вечер был с Лаймой на сцене, звезда поблагодарила всех пришедших.

«Возможно, это был мой последний концерт. Вы сможете сказать, что были на моем последнем концерте», - подчеркнула Вайкуле.

Этот вечер можно назвать особенным музыкальным спектаклем с элементами кабаре, который благодаря сценографии, постановке номеров и уникальной музыке перенес зрителя в разные эпохи творчества элегантной, оригинальной и неповторимой латвийской дивы - Лаймы Вайкуле.