«Возможно, это мой последний концерт...»: Лайма Вайкуле отметила свой юбилей грандиозным шоу
30 марта в Арене Рига прошел юбилейный концерт легендарной певицы Лаймы Вайкуле. Гостями вечера стали Интарс Бусулис, Янис Стибелис, Лайрис Рейникс и группа DAGAMBA. Лайма не просто исполнительница, она икона стиля. Она смогла создать уникальный образ на эстраде, принеся в него эстетику кабаре, прибалтийский шарм и невероятную элегантность. Все эти вещи вместе сделали ее любимицей публики, а также предметом подражания для поклонников, пишет RusTVNet.
Вайкуле открыла концерт очень трогательной песней, предлагающей задуматься стоит ли хотеть свою жизнь начать сначала. Звезда, словно конферансье, вышла перед публикой в красном жилете, белой рубашке и черных брюках.
«Добрый вечер! Спасибо, что пришли. Я бы каждый год праздновала день рождения вместе с вами», – поприветствовала публику Лайма.
Она также отметила, что сегодня вечером прозвучат песни Раймонда Паулса и не только. Стоит подчеркнуть, что приветствовать было кого. Настолько заполненной Арена Рига бывает редко. Были проданы не только партер и простые сидячие места с VIP-ложами. Люди заполнили даже верхние балконы. Именно это и есть признание, это и есть любовь.
После песни Nekad,nekad люди начали нести цветы любимой артистке.
«Я же просила не дарить мне цветы, не тратить деньги. Сейчас плохое экономическое положение!», - принимая очередной букет от зрителей, подчеркнула звезда.
Лайма за вечер переодевалась огромное количество раз. После заключительных аккордов зрители кричали «браво», а артистка продолжала утопать в цветах.
«Я не могу угостить вас шампанским и тортом, поэтому мы это сделаем конфетами Laima», - сказала Вайкуле и спустилась с конфетами в зал.
Певица подошла и обнялась со своими друзьями и преданными поклонниками, а также латвийские политики и известные люди. На финальной композиции о Родине, которую исполняли все, кто в этот вечер был с Лаймой на сцене, звезда поблагодарила всех пришедших.
«Возможно, это был мой последний концерт. Вы сможете сказать, что были на моем последнем концерте», - подчеркнула Вайкуле.
Этот вечер можно назвать особенным музыкальным спектаклем с элементами кабаре, который благодаря сценографии, постановке номеров и уникальной музыке перенес зрителя в разные эпохи творчества элегантной, оригинальной и неповторимой латвийской дивы - Лаймы Вайкуле.
Смотрите галерею с юбилейного вечера Лаймы Вайкуле в Арене Рига.