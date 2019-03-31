Песню «Маленькая страна» Наташи Королевой признали экстремистской на Украине

Ведущий Тигран Кеосаян поинтересовался у артистки, чем она насолила Киеву, что ей запрещен въезд на родину на пять лет.

«Они решили, что песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать», — объяснила Королева.

Певице не разрешают посещать Украину с октября 2016 года. СБУ сделала исключение только один раз, в январе 2017-го, — тогда исполнительница прилетела в Киев на похороны бабушки.