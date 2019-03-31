Гороскоп Василисы Володиной на апрель: как правильно войти в новый месяц

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, как начать новую жизнь в апреле, пишет Dailyhoro.
Апрель обещает быть позитивным и может порадовать успехами. С 1 по 17 апреля Меркурий в Рыбах, а это значит, что наши чувства и отношения станут более глубокими, эмоциональными, теплыми и интуитивными. Общение принесет много пользы, особенно с деловыми партнерами. Более того, до 20-го числа Солнце в Овне, так что можно смело планировать дела, связанные с контактами, поездками, учебой и любой другой активной деятельностью. Василиса Володина советует форсировать события в деловой жизни и не бояться инициативы.
Овен
На Овнов у Солнца свои планы. В этом месяце они будут нести в мир духовность, активность, инициативность и смелость, став для окружающих примером. В апреле для Овнов сотрутся все границы. Они перестанут обвинять внешние силы в неудачах и начнут сами менять мир. Солнце будет пребывать в Овне до 20 апреля и отличится своей активностью, поэтому в энергетическом плане Овны будут на высоте.
В этом месяце начать новую жизнь поможет взаимодействие с людьми. Астролог советует активно идти на контакт, чтобы раскрыть свои сильные качества и поверить в свои силы
для достижения успеха в повседневных делах.
Телец
Апрель станет лучшим временем для разрешения сложных жизненных проблем и ситуаций в личной жизни. Усиленная в Рыбах Венера позволит победить надуманные страхи и бесстрашно посмотреть в будущее. Однако
упрямиться и идти на таран не стоит, личные дела сейчас лучше всего решать мягкой силой. Астролог советует применить несвойственные методы: ласку, нежность, отзывчивость.
До 20 апреля энергетике Тельцов ничто не угрожает, правда, после возможны некоторые проблемы. Переход Венеры в Овна выбьет почву из-под ног, и к этому следует заранее подготовиться и развить активность, чтобы проскочить проблемный период. Позитивные установки зарядят оптимизмом, поэтому в конце апреля о них нужно не просто вспомнить, но и воспользоваться.
Близнецы
Чтобы наступающий месяц не разочаровал Близнецов, в первых числах им стоит прекратить токсичные отношения. Чужой негатив способен разрушить многие планы и привлечь неприятности. А ведь месяц и без того выдастся очень противоречивым и местами сложным из-за ослабленного положения Меркурия в Рыбах. Удержать удачу рядом будет сложнее обычного.
Другим важным астрологическим событием для Близнецов станет пребывание Марса в их знаке - а это практически личный счастливый билет.
Близнецы здорово помогут себе, если подойдут к этому продуманно: выделят время на составление планов. Так у них будет шанс поймать попутный ветер и достичь целей намного быстрее.
Держаться лучше успешных людей, которые помогут покорить новые высоты.
Рак
Месяц с переменчивой энергетикой для Раков обычно самый сложный. Астролог советует ослабить хватку: после 10 апреля Юпитер уйдет в ретро-фазу, что спровоцирует спад активности и некоторые повторяющиеся события.
Может появиться ощущение хождения по кругу. Именно поэтому не стоит развивать повышенную активность, ведь не исключено, что это не принесет никакого результата.
Зато Раки, которых не слишком беспокоит социальный лоск и материальный мир, найдут простор для личностного роста в духовных поисках. Работа над собой сделает их более заметными и непохожими на других, поможет раскрыть сильные качества и стать лучше. Во многом это будет заслуга Юпитера, проходящего созвездие Стрельца. Ракам придется сжиться с новой ролью и начать соответствовать ей.
Лев
С приходом Солнца в Овна во Львах проснется лидер и активист. До 20 апреля их ждут впечатляющие успехи в сфере личных отношений и коммуникаций. Усиленное влияние Солнца создаст отличные условия для экспериментов и общения, за счет чего можно здорово продвинуться вперед. Причем Солнце не волнует социальный статус Львов - оно позволит им пользоваться авторитетом и уважением просто так.
Львам звезды приготовили отличный месяц для смены работы или условий жизни, расширения кругозора, романтических приключений, путешествий и новых проектов.
Можно и нужно ходить на собеседования, обсуждать с партнером дальнейшие перспективы, работать на рост зарплаты, искать новые возможности, браться за новую работу. Астролог советует поработать над навыками общения и воспользоваться даром убеждения: говорить придется много и по существу.
Дева
В апреле Девы в полной мере познают высокие чувства, которые в обычные периоды им не свойственны. Антагонист-Венера "взошла" на трон, а значит - сфера любви и отношений встает во главу угла.
Спад деловой активности и некоторые мелкие неприятности с деньгами указывают на то, что работа сама собой отойдет на второй план, освободив место для любви и романтики.
Правда, за это придется выплатить комиссионные. Венера будет испытывать Дев на прочность, пока те не простят окружающим их слабости характера. Возможно, Девы поймут, что их критика не всегда бывает обоснованной. Зато месяц позволит достичь консенсуса со многими людьми. В конечном счете Венера поможет и в других сферах.
Весы
В апреле Венера - главная планета для Весов - пробудет до 20-го числа в Рыбах. Силы покровителя будут усилены в несколько раз, что обязательно притянет к представителям этого знака позитивные перемены. Правда, астролог сообщает, что судьба часто будет преподносить Весам сюрпризы.
В этом месяце особую роль сыграют позитивное мышление и умение переключать внимание с плохого на хорошее. Стоит научить себя пропускать все проблемы через призму оптимизма.
Быть гибкими и уметь подстраиваться под других - вот, пожалуй, главные задачи Весов в этом месяце. К счастью, позитивное влияние Венеры поможет настроиться на нужный лад и нацелиться на успех. Чтобы все амбициозные цели стали реальностью, Весам стоит почаще напоминать себе о том, что впереди их ждет только счастье.
Скорпион
Весь апрель покровительствующий Скорпионам Марс пробудет в Близнецах. На смену целеустремленности придут сомнения, а уверенность в себе растворится в комплексах. Период активизации покровителя вызовет внутреннюю борьбу, одержать победу в которой помогут правильные мысли и рационализм.
Месяц пройдет под воздействием нестабильной энергетики Марса, что может вызвать внутренний дискомфорт. Но
если Скорпионы сумеют противостоять иллюзиям, то грамотно проведут его и воспользуются всеми возможностями судьбы. Астролог советует держаться знакомых берегов и не менять радикально правила игры,
даже если желания возьмут вверх. Апрель - переходный месяц, когда важно разобраться с собой и своими желаниями, чтобы в дальнейшем взять верное направление и исполнить мечты.
Стрелец
В апреле у Стрельцов будет поддержка сразу двух планет - Юпитера и Нептуна, и это говорит о том, что пришла пора обратить свое внимание на духовную жизнь и личностный рост. Наступающий месяц - идеальное время для работы над собой, но зато довольно неоднозначно сочетается с энергией денег. На смену материальным успехам придет тема личностного роста, расширения кругозора, обучения, использования полученного опыта, творчества и самореализации.
Стрельцов ждет отличная возможность стать лучше в этом месяце. Переломных моментов будет всего два - смена энергетики Юпитера (с 10 апреля он станет ретроградным) и навязчивое влияние Нептуна, толкающего на кардинальные перемены. Все риски после 10 апреля должны быть оправданными. В противном случае Стрельцы так и не перестанут топтаться на старте.
Козерог
Козерогов, которые не могли найти свое место в жизни, в этом месяце ждет полное просветление, а всех остальных - прилив сил и эмоциональный подъем. Что касается эмоций, то в апреле они станут глубже, ярче, сильнее. Астролог советует Козерогам вспомнить о методах, которые помогут управлять эмоциями, и не пугаться просыпающихся чувств.
В этом месяце пойдут на лад дела личного характера и те, которые мы обычно называем рутиной. Отличный месяц, чтобы навести порядок в мыслях и в жизни. Главное - оставаться на позитиве.
Первые предпосылки перемен будут положены в начале месяца. Ретроградация Сатурна внесет сумятицу в дела и смуту в привычный ход, чтобы Козероги смогли примерить на себя новую роль.
Водолей
Активность Водолеев будет заблокирована негативным влиянием антагониста-Солнца. Астролог сообщает, что все действия и любые инициативы до 20 апреля будут встречать сопротивление или отпор.
Чтобы не тратить силы на пустую борьбу, можно переключиться на хобби, творчество или общение с близкими - это принесет больше успехов и подарит воодушевление.
К концу месяца откроются новые перспективы в сфере карьеры и денег. Активность Нептуна возьмет вверх над негативом Солнца. Правда, этой активности хватит только на то, чтобы разбудить дремлющие амбиции и мотивацию, но и этого достаточно для достижения успеха. Появятся возможности, которые при желании и целеустремленности приведут к реализации планов.
Рыбы
Новый месяц Рыб начнется на романтической ноте. В апреле они начнут свой путь к счастью под чутким контролем Венеры. Астролог отмечает, что поведение многих представителей этого знака может стать очень эгоистичным и вздорным, но это поможет сконцентрироваться на личных нуждах и интересах. Самое главное - вовремя остановиться и не действовать во вред окружающим, тогда успех придет сам собой.
В середине месяца из-за повышенного влияния Венеры жизнь многих Рыб может резко измениться, поэтому 15, 16 и 17 апреля им следует постараться развернуть ее в лучшую сторону.
В остальном месяц отлично подходит для начала краткосрочных проектов, небольших путешествий, крупных покупок, поисков любви, а также для романтики, переезда, ремонта. Любые новшества следует внедрять после 25 апреля, не пытаясь ничего скрыть, иначе могут произойти мелкие неприятности.