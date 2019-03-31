Гороскоп Василисы Володиной на апрель: как правильно войти в новый месяц

Зато Раки, которых не слишком беспокоит социальный лоск и материальный мир, найдут простор для личностного роста в духовных поисках. Работа над собой сделает их более заметными и непохожими на других, поможет раскрыть сильные качества и стать лучше. Во многом это будет заслуга Юпитера, проходящего созвездие Стрельца. Ракам придется сжиться с новой ролью и начать соответствовать ей.

Лев

С приходом Солнца в Овна во Львах проснется лидер и активист. До 20 апреля их ждут впечатляющие успехи в сфере личных отношений и коммуникаций. Усиленное влияние Солнца создаст отличные условия для экспериментов и общения, за счет чего можно здорово продвинуться вперед. Причем Солнце не волнует социальный статус Львов - оно позволит им пользоваться авторитетом и уважением просто так.

Львам звезды приготовили отличный месяц для смены работы или условий жизни, расширения кругозора, романтических приключений, путешествий и новых проектов.

Можно и нужно ходить на собеседования, обсуждать с партнером дальнейшие перспективы, работать на рост зарплаты, искать новые возможности, браться за новую работу. Астролог советует поработать над навыками общения и воспользоваться даром убеждения: говорить придется много и по существу.

Дева

В апреле Девы в полной мере познают высокие чувства, которые в обычные периоды им не свойственны. Антагонист-Венера "взошла" на трон, а значит - сфера любви и отношений встает во главу угла.

Спад деловой активности и некоторые мелкие неприятности с деньгами указывают на то, что работа сама собой отойдет на второй план, освободив место для любви и романтики.

Правда, за это придется выплатить комиссионные. Венера будет испытывать Дев на прочность, пока те не простят окружающим их слабости характера. Возможно, Девы поймут, что их критика не всегда бывает обоснованной. Зато месяц позволит достичь консенсуса со многими людьми. В конечном счете Венера поможет и в других сферах.

Весы

В апреле Венера - главная планета для Весов - пробудет до 20-го числа в Рыбах. Силы покровителя будут усилены в несколько раз, что обязательно притянет к представителям этого знака позитивные перемены. Правда, астролог сообщает, что судьба часто будет преподносить Весам сюрпризы.

В этом месяце особую роль сыграют позитивное мышление и умение переключать внимание с плохого на хорошее. Стоит научить себя пропускать все проблемы через призму оптимизма.

Быть гибкими и уметь подстраиваться под других - вот, пожалуй, главные задачи Весов в этом месяце. К счастью, позитивное влияние Венеры поможет настроиться на нужный лад и нацелиться на успех. Чтобы все амбициозные цели стали реальностью, Весам стоит почаще напоминать себе о том, что впереди их ждет только счастье.

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