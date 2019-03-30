Наргиз Закирова показала, как выглядела с длинными волосами

Сколько раз Наргиз Закирову просили сделать женственную прическу… Но она игнорирует подобные советы, так как предпочитает ходить лысой. Оригинальный стиль в сочетании с сильным голосом и харизмой помогли исполнительнице не только выделиться на фоне других артистов, но и заслужить любовь публики. А те, кто хочет, чтобы любимица отрастила волосы, неожиданно увидели, как в прошлом она выглядела брюнеткой.

Наргиз поделилась архивной фотографией, сделанной в Нью-Йорке 11 лет назад. На ней она изображена в открытом топе и рваных джинсах, которые подчеркивали ее хорошую фигуру. Уже тогда тело знаменитости украшали татуировки.

ФОТО: Instagram

Напомним, певица сотрудничает с Максимом Фадеевым, роман с который ей не приписывал только ленивый. Многие укрепились в догадках после выхода их совместной песни «Вдвоем». Но вскоре музыканты прояснили ситуацию и дали понять, что их связывают только профессиональные и дружеские отношения, а никак не любовь.