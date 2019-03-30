Наргиз Закирова показала, как выглядела с длинными волосами
Имидж 48-летней Наргиз Закировой очень отличается от большинства людей. Пока коллеги по шоу-бизнесу придумывают разные прически и перекрашивают волосы, она вообще обходится без них. Певица давно сбрила шевелюру и украсила голову и тело многочисленными татуировками. Но у всех желающих есть возможность увидеть, как звезда выглядела с длинными темными локонами.
Сколько раз Наргиз Закирову просили сделать женственную прическу… Но она игнорирует подобные советы, так как предпочитает ходить лысой. Оригинальный стиль в сочетании с сильным голосом и харизмой помогли исполнительнице не только выделиться на фоне других артистов, но и заслужить любовь публики. А те, кто хочет, чтобы любимица отрастила волосы, неожиданно увидели, как в прошлом она выглядела брюнеткой.
Наргиз поделилась архивной фотографией, сделанной в Нью-Йорке 11 лет назад. На ней она изображена в открытом топе и рваных джинсах, которые подчеркивали ее хорошую фигуру. Уже тогда тело знаменитости украшали татуировки.
Напомним, певица сотрудничает с Максимом Фадеевым, роман с который ей не приписывал только ленивый. Многие укрепились в догадках после выхода их совместной песни «Вдвоем». Но вскоре музыканты прояснили ситуацию и дали понять, что их связывают только профессиональные и дружеские отношения, а никак не любовь.
Продюсер недавно отметил 28-ю годовщину свадьбы с женой Натальей, а Наргиз Закирова скрывает свою личную жизнь от посторонних, известно только, что она в разводе.