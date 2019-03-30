Сб, 30.03.2019
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Воу! Ким Кардашян прошлась по городу в полупрозрачном наряде
ФОТО!

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Kim Kardashian

ФОТО: Mehdi Taamallah / ZUMAPRESS.com

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашян» Ким Кардашян прошлась по улице в полупрозрачном мерцающем боди. Снимки телезвезды опубликовало издание Entertainment Tonight, передает Лента.

38-летняя жена Канье Уэста вышла на прогулку по вечернему Парижу с подругой Киморой Ли и надела обтягивающее боди серебристого цвета.

ФОТО: Mehdi Taamallah / ZUMAPRESS.com

Свой образ Кардашьян дополнила прозрачными сверкающими колготками, белыми босоножками на каблуках и черной вязаной накидкой.

ФОТО: Mehdi Taamallah / ZUMAPRESS.com

Kim Kardashian

ФОТО: Mehdi Taamallah / ZUMAPRESS.com

Ранее в марте Ким Кардашян уже появлялась на публике в откровенном прозрачном наряде. Она вышла на улицу в комбинезоне бренда Azzadine Alaïa с леопардовым принтом и черными бархатными вставками, которые прикрывали только интимные части ее тела.

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