Воу! Ким Кардашян прошлась по городу в полупрозрачном наряде
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашян» Ким Кардашян прошлась по улице в полупрозрачном мерцающем боди. Снимки телезвезды опубликовало издание Entertainment Tonight, передает Лента.
38-летняя жена Канье Уэста вышла на прогулку по вечернему Парижу с подругой Киморой Ли и надела обтягивающее боди серебристого цвета.
Свой образ Кардашьян дополнила прозрачными сверкающими колготками, белыми босоножками на каблуках и черной вязаной накидкой.
Ранее в марте Ким Кардашян уже появлялась на публике в откровенном прозрачном наряде. Она вышла на улицу в комбинезоне бренда Azzadine Alaïa с леопардовым принтом и черными бархатными вставками, которые прикрывали только интимные части ее тела.