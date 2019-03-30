Воу! Ким Кардашян прошлась по городу в полупрозрачном наряде

38-летняя жена Канье Уэста вышла на прогулку по вечернему Парижу с подругой Киморой Ли и надела обтягивающее боди серебристого цвета.

Ранее в марте Ким Кардашян уже появлялась на публике в откровенном прозрачном наряде. Она вышла на улицу в комбинезоне бренда Azzadine Alaïa с леопардовым принтом и черными бархатными вставками, которые прикрывали только интимные части ее тела.