«Ниже некуда»: названы реальные гонорары Началовой

Смерть Юлии Началовой потрясла многих. О певице мало писали при жизни, однако после ее ухода журналисты вытащили на свет множество сенсационных подробностей. Так, уже перестало быть секретом, что Юлия Началова в последние годы буквально сводила концы с концами и соглашалась на любые предложения даже за ничтожно низкие по меркам российского шоу-бизнеса гонорары.

Сейчас стали известны конкретные суммы, которые Началова получала за свои выступления. Как пишет издание "Экономика сегодня", за концерт вместе с Татьяной Булановой в честь очередной годовщины окончания строительства объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС Началова заработала чуть больше 160 тысяч рублей (примерно 2100 евро). Буланова при этом получила 236,5 тысяч (около 3200 евро). Это, отмечают в комментариях к статье, "ниже некуда".

Для сравнения, Вера Брежнева берет за выход на сцену в десять раз больше – около 1,28 миллиона рублей (примерно 17 300 евро), пишет издание. Лена Темникова зарабатывает за концерт 1,76 миллиона (23 000 евро), Стас Пьеха – до 1,16 миллиона рублей ((

Сейчас стали известны конкретные суммы, которые Началова получала за свои выступления. Как пишет издание "Экономика сегодня", за концерт вместе с Татьяной Булановой в честь очередной годовщины окончания строительства объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС Началова заработала чуть больше 160 тысяч рублей. Буланова при этом получила 236,5 тысяч. Это, отмечают в комментариях к статье, "ниже некуда".

Для сравнения, Вера Брежнева берет за выход на сцену в десять раз больше – около 1,28 миллиона рублей, пишет издание. Лена Темникова зарабатывает за концерт 1,76 миллиона, Стас Пьеха – до 1,16 миллиона рублей (15 700 евро).

По некоторым данным, в последние годы Началова жила на алименты, которые получала от своего бывшего мужа футболиста Евгения Алдонина. Их экс-супруг платил дочери Вере.

По некоторым данным, в последние годы Началова жила на алименты, которые получала от своего бывшего мужа футболиста Евгения Алдонина. Их экс-супруг платил дочери Вере.