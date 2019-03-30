Трусы с начесом: Ирина Шейк снялась для обложки Vogue в меховом нижнем белье

Несмотря на то, что Ирина Шейк уже много лет снимается в различных фотосессиях, она продолжает быть интересна публике благодаря своей эффектной внешности и не менее эффектным образам, которые для нее раз за разом выбирают стилисты. Ирина снимается для ведущих модных изданий, в том числе и для Vogue.

Так, на днях в сети появились кадры фотосессии Шейк для австралийского Vogue. Издание сделало две обложки с Ириной, на одной из которых она позирует в нижнем белье из меха, которое выглядит довольно необычно. Поклонникам очень понравились как образы супермодели, так и ее безупречная фигура, которую она вновь продемонстрировала благодаря дерзким и в то же время изысканным нарядам.