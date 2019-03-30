Что не так с этой красоткой? Внимательно присмотрись к снимкам и дай ответ!

Блогер, популярности которой можно позавидовать, успешно сотрудничает с различными брендами и является лицом NYX. Однако, не все знают, что всего несколько лет назад Никита... была мужчиной.

Не веришь? Смотри это видео!

Никита Драгун ведет типичный инстаграм бьюти-блогера, где выкладывает свои снимки в разных образах, рекламируя косметику и одежду. Она не делала тайны из своего трансгендерного перехода, а активно делилась с поклонниками подробностями и своими переживаниями. Кстати, родители Никиты поддержали ее в стремлении стать женщиной и гордятся успешной дочерью.

Отметим, что в прошлом году Никита сняла видео в ответ на слова главы маркетинга Victoria’s Secret о том, что трансгендерам и моделям с большим размером не место на шоу, поскольку они не смогут продать "фантазию".