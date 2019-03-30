Что не так с этой красоткой? Внимательно присмотрись к снимкам и дай ответ!
Бьюти-гуру Никита Драгун на днях встретилась со своими поклонниками в Нью-Йорке.
Блогер, популярности которой можно позавидовать, успешно сотрудничает с различными брендами и является лицом NYX. Однако, не все знают, что всего несколько лет назад Никита... была мужчиной.
Не веришь? Смотри это видео!
Никита Драгун ведет типичный инстаграм бьюти-блогера, где выкладывает свои снимки в разных образах, рекламируя косметику и одежду. Она не делала тайны из своего трансгендерного перехода, а активно делилась с поклонниками подробностями и своими переживаниями. Кстати, родители Никиты поддержали ее в стремлении стать женщиной и гордятся успешной дочерью.
Отметим, что в прошлом году Никита сняла видео в ответ на слова главы маркетинга Victoria’s Secret о том, что трансгендерам и моделям с большим размером не место на шоу, поскольку они не смогут продать "фантазию".
Съемка ролика велась три дня, девушка примерила знаменитую модель Fantasy Bra (единственный экземпляр бюстгальтера, украшенного настоящими драгоценными камнями, демонстрируют лишь во время шоу).