Чрезвычайно важна осторожность: вот чем сегодня могут обернуться необдуманные поступки для каждого знака Зодиака!

Забыть о проблемах и на время отвлечься от забот поможет общение с членами семьи. Самое время нанести визит родственникам, которые живут далеко, или повидать друзей детства. Романтические увлечения не исключены, но вы должны быть очень осторожны, поскольку существует опасность оказаться в плену иллюзий, разрушение которых будет делом весьма болезненным.

Стрелец

Проблемы в деловой сфере не способствуют росту трудового энтузиазма. Сегодня вы не испытываете особого желания вступать в борьбу с недоброжелателями, сражаться с конкурентами за место под солнцем. Что ж, снижение деловой активности – отличный повод для того, чтобы задуматься об отдыхе и восстановлении сил. Этот день как нельзя лучше подходит для смены обстановки, путешествия в экзотические страны, посещения памятников истории и культуры.

Общение с новыми знакомыми дается легко, а вот поладить с близкими удается отнюдь не всегда. Вы откроете в себе незаурядный педагогический дар, но, увы, далеко не сразу найдете ему достойное применение. Постарайтесь, по крайней мере, удержаться от иронических замечаний в адрес любимого человека – они могут показаться ему не смешными, а оскорбительными.

Козерог

Нелегкий день для тех, кто погружен в работу. Вас могут ожидать весьма серьезные разочарования, разногласия с коллегами, конфликты с деловыми партнерами. Но главная опасность – это сомнения в собственных силах. Помните, что у вас есть все шансы добиться успеха, что бы ни говорили недоброжелатели или мнимые единомышленники. Денежные поступления заставляют себя ждать, однако сегодня вы сможете разработать прекрасный план, реализация которого будет способствовать стабилизации финансового положения.

Общение с членами семьи и путешествия в компании родственников – прекрасный способ поднять себе настроение, избавиться от напрасных тревог и переживаний. Романтические свидания тоже пройдут приятно, если вы позволите любимому человеку проявить инициативу.

Водолей

Наиболее значительные проблемы возникают в финансовой сфере. Очень непросто правильно распорядиться имеющимися в наличии деньгами, тем более что соблазны и искушения подстерегают вас на каждом шагу. Далеко не всегда самостоятельно принятое решение будет правильным, поэтому не стоит игнорировать советы родственников и подсказки друзей.

Профессиональные трудности разнообразны, так что их преодоление, по крайней мере, не покажется вам сложным занятием.

Прекрасный день для поездок, особенно – в компании членов семьи. Порадует вас также посещение праздников и светских мероприятий. Хотя жизненный потенциал высок, от серьезных физических нагрузок все же лучше отказаться.

Рыбы

Члены семьи не откажут вам в поддержке и помощи, в том числе и материальной. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы, объединив усилия, решить финансовые проблемы, справиться с домашними делами или начать работу над каким-то сложным проектом. Главное – не инициировать глобальных перемен в жизни; торопя события, вы рискуете упустить из виду нечто очень важное, создав себе немало трудностей.