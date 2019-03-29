Всё ради искусства! Фотомодель полностью обнажилась на пляже

Клаудия Фийал родилась в Польше, но еще школьницей переехала в США, где и начала свою карьеру модели. На тот момент девочке-подростку было всего 12 лет. За свою карьеру Клаудия участвовала в ряде рекламных кампаний, а также ее фото публиковались в таких изданиях, как Playboy, Kandy Magazine и FHM.