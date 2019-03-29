Пт, 29.03.2019
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  • Всё ради искусства! Фотомодель полностью обнажилась на пляже

Всё ради искусства! Фотомодель полностью обнажилась на пляже
ФОТО 18+!

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Самоотдача польской фотомодели не знает границ и ложного стыда! 30-летняя Клаудия Фийал по долгу службы снялась в горячей фотосессии на пляже в Малибу.

Сбросила одежду красотка Клаудия ради рекламы популярного бренда питьевой воды. Речь идет о фотосессии марки 138 Water, которая продвигает свою продукцию с помощью красивых обнаженных девушек.

Клаудия Фийал родилась в Польше, но еще школьницей переехала в США, где и начала свою карьеру модели. На тот момент девочке-подростку было всего 12 лет. За свою карьеру Клаудия участвовала в ряде рекламных кампаний, а также ее фото публиковались в таких изданиях, как Playboy, Kandy Magazine и FHM.

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