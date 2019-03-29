ТОП-10 непривычных вещей, которые обязательно надо брать с собой в путешествие
В путешествии иногда необходимы вещи, о которых люди не задумываются во время сборов, пишет This Insider.
За спешкой и суетливыми мыслями о том, как бы не забыть зубную щетку, мы часто не замечаем, что некоторые устройства могут сделать путешествие проще, приятнее и даже дешевле, передает Lifter.
Вот несколько важных и полезных пунктов, которые следует включить в список каждому путешественнику.
1) Беруши
Берушы стали одними из самых востребованных товаров для путешествий. И в этом нет ничего удивительного, ведь часто авиаперелеты бывают очень утомительнымц из-за нагрузок на организм. Они оказывают негативное воздействие на нервную систему по причине монотонного и раздражительного шума. Кроме того, многие авиапассажиры испытывают дискомфортные ощущения в связи с «закладыванием» ушей при взлетах и посадках.
Так же беруши очень важны для подавления шума в поездах, метро, трамваях и другом транспорте.
2) Разделитель для наушников
Если вы едете в путешествие с другом, то разделитель для наушников идеально подойдет для совместного просмотра сериалов, фильмов или других видео в дороге.
3) Органайзер для электроники
Удобный, стильный органайзер поможет сохранить порядок в сумке. Необходимые провода, наушники, мышка, телефон всегда будут на своем месте и всегда под рукой. Такой держатель - отличная вещь, которая всегда пригодится в дороге и в хозяйстве.
4) Вазелин
Вазелин используют при легких ожогах, царапинах и раздражениях, он заживляет и смягчает образующиеся на ранках корки.
В путешествии вазелин может понадобится, чтобы снять кольцо, когда пальцы набухнут в самолете, его можно использовать как средство для снятия макияжа, гель для бровей или бальзам для губ.
5) Быстросохнущее полотенце
Чрезвычайно компактное, легкое полотенце пригодится во время туристических походов, поездок в командировку, на охоту, рыбалку, и также в повседневном применении. Изделие выполнено из мягкой, приятной на ощупь ткани, которая отлично впитывает влагу, и при отжиме полностью выводит воду наружу. Кроме этого, полотенце обладает быстросохнущшиы свойствами, не вызывает аллергию, надолго сохраняет свой первоначальный внешний вид, качества и цвет.
Очень удобное в перевозке, не занимает много места в багаже, компактно упаковывается.
6) Антибактериальные салфетки
Ни одно путешествие в поезде или автомобиле, отдых на природе или прогулка с детьми не обходятся сегодня без влажных салфеток. Гигиенические изделия в компактной упаковке — маст-хэв в сумочке каждой современной женщины.
С их помощью можно снять макияж, протереть грязный столик, очистить руки от грязи и пыли перед перекусом… Другими словами, влажные салфетки — настоящая палочка-выручалочка для каждого из нас.
7) Универсальный сетевой адаптер
Во время путешествий, командировок или заграничных поездок часто приходится заряжать большой арсенал гаджетов. В Америке, Азии и некоторых странах Европы придется искать переходники или специальные блоки питания. Универсальный переходник для сетевых розеток позволит зарядить всю электронику практически в любой точке мира, где есть электрическая розетки.
8) Средства от расстройства кишечника
Ничто так не омрачает путешествия, как расстройство кишечника или, попросту говоря, диарея. К сожалению, с этой проблемой сталкивались почти все туристы.
«Запирающие» средства (лоперамид, лопедиум, имодиум) при диарее подойдут только тем, кто вынужден в таком состоянии путешествовать. Остальным их лучше не применять — жидкий стул выполняет функцию очищения организма.
9) Портативный мини-утюг
В отпуске не хочется подолгу гладить вещи, искать утюг или просто ходить в мятом. Если вы любите выглаженную одежду, лучше взять с собой маленький паровой утюг‚ он быстро и качественно сделает свою работу. А если у вас будет возможность дополнительно заниматься стиркой, то он вам пригодится еще для одной цели: быстрого подсушивания влажной одежды, которая не успела выдохнуть естественным способом.
10) Водонепроницаемый чехол для телефона
Известно, что отдыхая на море человек, постоянно контактирует с водой. Отправившись на несколько дней в поход с палатками, путешественники могут попасть под проливной дождь, не успев от него надежно скрыться.
Любители прогулок на водном транспорте практически всегда держат при себе мобильные телефоны. Что объединяет все вышеперечисленные варианты отдыха? Конечно же, повышенная влажность вокруг.
И именно влага чаще всего становится виновницей возникшей неисправности в мобильном телефоне. Лучшим вариантом избежать последнего – приобрести водонепроницаемый чехол для телефона.
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