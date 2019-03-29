ТОП-10 непривычных вещей, которые обязательно надо брать с собой в путешествие

За спешкой и суетливыми мыслями о том, как бы не забыть зубную щетку, мы часто не замечаем, что некоторые устройства могут сделать путешествие проще, приятнее и даже дешевле, передает Lifter.

Вот несколько важных и полезных пунктов, которые следует включить в список каждому путешественнику.

1) Беруши

Берушы стали одними из самых востребованных товаров для путешествий. И в этом нет ничего удивительного, ведь часто авиаперелеты бывают очень утомительнымц из-за нагрузок на организм. Они оказывают негативное воздействие на нервную систему по причине монотонного и раздражительного шума. Кроме того, многие авиапассажиры испытывают дискомфортные ощущения в связи с «закладыванием» ушей при взлетах и посадках.

Так же беруши очень важны для подавления шума в поездах, метро, трамваях и другом транспорте.

2) Разделитель для наушников

Если вы едете в путешествие с другом, то разделитель для наушников идеально подойдет для совместного просмотра сериалов, фильмов или других видео в дороге.

3) Органайзер для электроники

Удобный, стильный органайзер поможет сохранить порядок в сумке. Необходимые провода, наушники, мышка, телефон всегда будут на своем месте и всегда под рукой. Такой держатель - отличная вещь, которая всегда пригодится в дороге и в хозяйстве.

4) Вазелин

Вазелин используют при легких ожогах, царапинах и раздражениях, он заживляет и смягчает образующиеся на ранках корки.

В путешествии вазелин может понадобится, чтобы снять кольцо, когда пальцы набухнут в самолете, его можно использовать как средство для снятия макияжа, гель для бровей или бальзам для губ.

5) Быстросохнущее полотенце

Чрезвычайно компактное, легкое полотенце пригодится во время туристических походов, поездок в командировку, на охоту, рыбалку, и также в повседневном применении. Изделие выполнено из мягкой, приятной на ощупь ткани, которая отлично впитывает влагу, и при отжиме полностью выводит воду наружу. Кроме этого, полотенце обладает быстросохнущшиы свойствами, не вызывает аллергию, надолго сохраняет свой первоначальный внешний вид, качества и цвет.

Очень удобное в перевозке, не занимает много места в багаже, компактно упаковывается.

6) Антибактериальные салфетки

Ни одно путешествие в поезде или автомобиле, отдых на природе или прогулка с детьми не обходятся сегодня без влажных салфеток. Гигиенические изделия в компактной упаковке — маст-хэв в сумочке каждой современной женщины.

С их помощью можно снять макияж, протереть грязный столик, очистить руки от грязи и пыли перед перекусом… Другими словами, влажные салфетки — настоящая палочка-выручалочка для каждого из нас.

7) Универсальный сетевой адаптер