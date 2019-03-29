Юлий Гусман перенес операцию на сердце

75-летний Юлий Гусман известен, как строгий и бескомпромиссный человек, всегда готовый отстаивать свою позицию. Режиссер не привык жаловаться окружающим на самочувствие, поэтому и о его недавней госпитализации знали только родные и близкие. Телеведущий оказался в больнице из-за проблем с сердцем. После обследования медики решили провести операцию, в ходе которой было сделана чистка сосудов. Следующие несколько дней Юлий Соломонович провел в больнице.

После курса реабилитации Гусман смог отправиться домой. По сообщениям журналистов, сейчас самочувствие легендарного режиссера не вызывает опасений. Сам Юлий Соломонович пока предпочитает не комментировать информацию о госпитализации. Слухи о том, что у телеведущего имеются проблемы с сердцем возникали и раньше, но он практически никогда не жаловался на здоровье.

Несмотря на преклонный возраст, Гусман продолжает активно работать на телевидении. Вот уже много лет он является бессменным членом жюри программы КВН. Юлий Соломонович известен своей строгостью: он часто ставит низкие оценки даже тем командам, которые являются любимцами публики.

Также режиссер успевает работать в кино и в театре. А вот светские мероприятия он посещает с неохотой, предпочитая уделять все свободное время новым творческим проектам.

В эфире программы «Смак» в 2018 году Гусман признавался, что он старается по мере возможностей самостоятельно следить за здоровьем, ведь имеет медицинское образование.

«Я вообще часто советы даю. Не лечу, конечно, но в каких-то вопросах разбираюсь. Наша медицина сейчас шагнула далеко вперед, во многих больницах есть очень хорошее оборудование», — признался режиссер.