Кто из знаков Зодиака лучший в сексе, а кто плох

Верите вы или нет в знаки Зодиака и совместимости между ними, но никто не будет отрицать, что все равно каждому знаку присущи определенные черты характера. И, если подумать, то вам комфортнее с Козерогом, Раком или Весами, а вот Девы, Близнецы или Рыбы вызывают одну лишь неприязнь, пишет Zen.Yandex.ru.
Овен: импульсивный человек-минута
Овен – знак огненный, и этим все сказано. Овны очень шустрые, они довольно редко испытывают угрызения совести из-за своих содеянных поступков. Проблема еще в том, что Овнам всегда хотелось бы доминировать, причем, всегда и везде. Поэтому, если ваш избранник – Овен, то пусть берет ответственность на себя, раз ему этого так хочется. Мудрая женщина сможет сделать так, что ее решения будут казаться ему его собственными. А нам этого и надо, правда, ведь?
Телец: романтичная натура
Там, где Овном управляют импульсы, Телец будет ожидать свой выход. И, быть может поэтому, Тельцы часто испытывают разочарования даже в своих выигрышах. Тельца нужно подвести к тому, что вы – единственная ему подходящая женщина на всем свете. И тогда он будет у ваших ног. Но это хорошо только в том случае, если вам также важна романтика, как и ему. Долгие прелюдии, страстные слова и нежные объятия, ласки с шампанским и шоколадом – это самые лучшие инструменты для завоевания Тельца.
Близнецы: «интеллектуальная» любовь
Близнецы просто не смогут полюбить, даже увлечься, если не будет интеллектуальной подоплеки в отношениях. Простой, ничего не значащий секс для Близнецов не слишком в их характере, однако могут быть и исключения, если партнер уж очень понравится. Виной здесь эмоциональность и непосредственность этого знака, любопытство и ветреность. И если вас угораздило связаться с Близнецом, то будьте готовы к дерзким и соблазнительным монологам, и пусть вас не шокирует секс по телефону и несколько грязные разговоры.
Рак: высокая точка кипения
Раки очень и очень эмоциональные люди, и это означает, что любой секс с ними будет не просто механическим физическим мероприятием, а настоящим поэтическим актом любви и красоты. Интенсивный, чарующий, страстный, долгий – все эти эпитеты не смогут описать всей чувственной красоты секса с Раками.
Лев: «виват, король, виват»
Лев, наверняка, один из самых страстных знаков Зодиака. Его приключенческий характер не может быть превзойден ни одним из знаков. И именно поэтому не существует конца всем сексуальным задумкам и выдумкам Льва. Но не стоит забывать о том, что каким бы великолепным не был секс, главное место в этом мероприятии отведено все же Льву, а ваше удовольствие – дело второстепенное.
Дева: «скелет в шкафу»
Вы можете быть удивлены, узнав, сколько страсти и огня скрывается в с виду скромной и застенчивой Деве. Как только Дева будет полностью доверять вам, будьте осторожны – Дева не даст вам ни минуты покоя!
Весы: великолепные соблазнители
Весы становятся настоящими артистами, когда дело доходит до соблазнения. Они ищут совершенной гармонии со своим партнером, умеют наслаждаться каждой деталью встречи. Они любят романтику, поэтому большое значение отдают красивому нижнему белью, массажному маслу, мягкой музыке, аромасвечам и легкому вину. Причем любое совсем неромантическое событие они могут превратить в настоящую сказку.
Скорпионы: огненный холод
Вряд ли можно воспротивиться и не поддаться неповторимому магнетизму Скорпионов, а также их сексуальным возможностям. Они – настоящие короли секса. Но, будьте готовы к тому, что после пылающей чувствами ночи обнаружится непонятная холодность.
Стрелец: Дон Жуан, искуситель
Стрельцы – настоящие искусители, мастера в искусстве обольщения. Но, Стрельца завлечь легко только тогда, когда за дичью нужно охотиться. Слишком легкая победа им не по вкусу. А вот «крепкий орешек» позволит Стрельцам полностью показать все свои ловкие приемы соблазнения, все свои методы искушения.
Козерог: медлительность и старательность
Козерог может произвести впечатление медлительного и неуклюжего в сексе. Он слишком долго думает, прежде чем сделать первый шаг, и все делает с какой-то даже ленцой. Но, если вам именно этот мужчина по вкусу, не спешите, будьте терпеливы, и вы будете щедро вознаграждены. Ведь любящий Козерог сделает все для своей избранницы, он готов будет и звезду с неба достать ради ее удовольствия.
Водолей: праздник, да и только
Если вам очень хочется праздника, то Водолеи – именно то, что вам нужно. Отношения с ними всегда похожи на бурную, зажигательную вечеринку. С ними никогда не соскучишься, ведь любовь к экспериментам и постоянная готовность делают из них чудо-любовников.
Рыбы: верность и постоянство
Рыбы, как и Раки, очень ценят эмоциональный контакт. Они страстны, терпеливы, внимательны, но... Скорее всего, большую часть работы вам придется выполнять самим, так как Рыбы достаточно ленивы, инертны и любят погреться на чужом внимании. Наверное, поэтому при правильном подходе они позволят себя соблазнить.