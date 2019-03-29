Кто из знаков Зодиака лучший в сексе, а кто плох

Овен: импульсивный человек-минута

Овен – знак огненный, и этим все сказано. Овны очень шустрые, они довольно редко испытывают угрызения совести из-за своих содеянных поступков. Проблема еще в том, что Овнам всегда хотелось бы доминировать, причем, всегда и везде. Поэтому, если ваш избранник – Овен, то пусть берет ответственность на себя, раз ему этого так хочется. Мудрая женщина сможет сделать так, что ее решения будут казаться ему его собственными. А нам этого и надо, правда, ведь?

Телец: романтичная натура

Там, где Овном управляют импульсы, Телец будет ожидать свой выход. И, быть может поэтому, Тельцы часто испытывают разочарования даже в своих выигрышах. Тельца нужно подвести к тому, что вы – единственная ему подходящая женщина на всем свете. И тогда он будет у ваших ног. Но это хорошо только в том случае, если вам также важна романтика, как и ему. Долгие прелюдии, страстные слова и нежные объятия, ласки с шампанским и шоколадом – это самые лучшие инструменты для завоевания Тельца.

Близнецы: «интеллектуальная» любовь

Близнецы просто не смогут полюбить, даже увлечься, если не будет интеллектуальной подоплеки в отношениях. Простой, ничего не значащий секс для Близнецов не слишком в их характере, однако могут быть и исключения, если партнер уж очень понравится. Виной здесь эмоциональность и непосредственность этого знака, любопытство и ветреность. И если вас угораздило связаться с Близнецом, то будьте готовы к дерзким и соблазнительным монологам, и пусть вас не шокирует секс по телефону и несколько грязные разговоры.

Рак: высокая точка кипения

Раки очень и очень эмоциональные люди, и это означает, что любой секс с ними будет не просто механическим физическим мероприятием, а настоящим поэтическим актом любви и красоты. Интенсивный, чарующий, страстный, долгий – все эти эпитеты не смогут описать всей чувственной красоты секса с Раками.

Лев: «виват, король, виват»

Лев, наверняка, один из самых страстных знаков Зодиака. Его приключенческий характер не может быть превзойден ни одним из знаков. И именно поэтому не существует конца всем сексуальным задумкам и выдумкам Льва. Но не стоит забывать о том, что каким бы великолепным не был секс, главное место в этом мероприятии отведено все же Льву, а ваше удовольствие – дело второстепенное.

Дева: «скелет в шкафу»

Вы можете быть удивлены, узнав, сколько страсти и огня скрывается в с виду скромной и застенчивой Деве. Как только Дева будет полностью доверять вам, будьте осторожны – Дева не даст вам ни минуты покоя!

Весы: великолепные соблазнители