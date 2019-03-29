Смотри: у Ольги Бузовой выросла грудь

На свежем фото Ольга Бузова предстала в бикини и пляжной накидке, украшенными множеством пайеток. На нем грудь исполнительницы кажется более объемной, чем обычно. Подписчики решили, что это фотошоп и набросились на Бузову с критикой. Кто-то назвал даже назвал ее лысой из-за прилизанных волос.