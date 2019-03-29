Смотри: у Ольги Бузовой выросла грудь

Накануне российская телезвезда Ольга Бузова решила побаловать своих поклонников пикантным кадром. Но восторженных комментариев она не дождалась, пишет 7d.org.ua.
На свежем фото Ольга Бузова предстала в бикини и пляжной накидке, украшенными множеством пайеток. На нем грудь исполнительницы кажется более объемной, чем обычно. Подписчики решили, что это фотошоп и набросились на Бузову с критикой. Кто-то назвал даже назвал ее лысой из-за прилизанных волос.
А давайте поиграем? 👸🏻❤💋 ⠀ Хочешь себе много подписчиков? 🏆 ⠀ Тогда тебе точно нужно поиграть в эту игру со мной 👸🏻😻 ⠀ Условия очень простые😍 ⠀ 🌟Ставьте лайк на эту и предыдущие мои 5 публикаций, ну или больше пяти) Но точно не меньше 🤪 ⠀ 🌟Обязательно сохраняйте это фото (нажимайте на флажок в правом углу под фото 📸) ⠀ 🌟Напишите в комментариях под этим фото «Люблю @buzova86» 🤪😌 ⠀ 🌟А затем подписывайся на того, кто оставил комментарий перед тобой 🚀 ⠀ Самое приятное, что повторять это можно неограниченное количество раз 😂👼🏼😘а это означает, что чем больше комментариев вы оставите, тем больше подписчиков к вам прийдет 😍😍😍 P.S. Я буду тоже играть с вами🙃🙃🙃 А это означает, что на кого-то я тоже подпишусь 🤪 💖 Поехали 🔥