Вау! 63-летняя мать Ким Кардашян вышла в свет в платье с дерзким разрезом

Все члены семейства Кардашян-Дженнер - известные красотки, которые обожают демонстрировать свои точеные фигуры и идеальную внешность при каждом возможности.

ФОТО: gotpap/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Раз за разом для появления на публике Ким, Хлое, Кортни, Кендалл и Кайли выбирают откровенные наряды, которые порой шокируют общественность. В частности, это делает мать знаменитых сестричек, Крис Дженнер.

ФОТО: zz/gotpap / Starmax/PA Images

На днях Крис появилась на публике в роскошном изумрудном платье в пол с дерзким вырезом до бедра, благодаря которому все смогли по-достоинству оценить стройные ноги Дженнер.

ФОТО: Vida Press

Что примечательно, в таком наряде однажды появлялась на публике Дженнифер Лопес, и потому пользователи сети теперь сравнивают, на ком же платье сидит лучше. Впрочем, кажется, сравнения излишние, ведь между звездами десятки лет разницы и в 63 Крис выглядит просто великолепно!