Вау! 63-летняя мать Ким Кардашян вышла в свет в платье с дерзким разрезом
Крис Дженнер совершенно не боится выбирать откровенные наряды, несмотря на возраст.
Все члены семейства Кардашян-Дженнер - известные красотки, которые обожают демонстрировать свои точеные фигуры и идеальную внешность при каждом возможности.
Раз за разом для появления на публике Ким, Хлое, Кортни, Кендалл и Кайли выбирают откровенные наряды, которые порой шокируют общественность. В частности, это делает мать знаменитых сестричек, Крис Дженнер.
На днях Крис появилась на публике в роскошном изумрудном платье в пол с дерзким вырезом до бедра, благодаря которому все смогли по-достоинству оценить стройные ноги Дженнер.
Что примечательно, в таком наряде однажды появлялась на публике Дженнифер Лопес, и потому пользователи сети теперь сравнивают, на ком же платье сидит лучше. Впрочем, кажется, сравнения излишние, ведь между звездами десятки лет разницы и в 63 Крис выглядит просто великолепно!