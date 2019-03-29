Пт, 29.03.2019
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  • Вау! 63-летняя мать Ким Кардашян вышла в свет в платье с дерзким разрезом

Вау! 63-летняя мать Ким Кардашян вышла в свет в платье с дерзким разрезом
ФОТО!

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Khloe Kardashian and Kris Jenner

ФОТО: zz/gotpap / Starmax/PA Images

Крис Дженнер совершенно не боится выбирать откровенные наряды, несмотря на возраст.

Все члены семейства Кардашян-Дженнер - известные красотки, которые обожают демонстрировать свои точеные фигуры и идеальную внешность при каждом возможности.

ФОТО: gotpap/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Раз за разом для появления на публике Ким, Хлое, Кортни, Кендалл и Кайли выбирают откровенные наряды, которые порой шокируют общественность. В частности, это делает мать знаменитых сестричек, Крис Дженнер. 

ФОТО: zz/gotpap / Starmax/PA Images

На днях Крис появилась на публике в роскошном изумрудном платье в пол с дерзким вырезом до бедра, благодаря которому все смогли по-достоинству оценить стройные ноги Дженнер.

ФОТО: Vida Press

Что примечательно, в таком наряде однажды появлялась на публике Дженнифер Лопес, и потому пользователи сети теперь сравнивают, на ком же платье сидит лучше. Впрочем, кажется, сравнения излишние, ведь между звездами десятки лет разницы и в 63 Крис выглядит просто великолепно! 

ФОТО: Vida Press

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