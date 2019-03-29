Я милую узнаю по бамперу. О будущей жене скажет состояние ее автомобиля

Примерно половина мужчин считает, что характер и привычки женщины можно узнать по состоянию её машины. Таковы результаты исследования компании CarPrice (есть в распоряжении Лайфа). Мы рассматриваем варианты ответов только той группы мужчин, которые считают, что автомобиль может многое сказать о своей хозяйке.

Больше всего внимания мужчины обращают на состояние салона. Если в машине чисто, то, значит, женщина — хорошая хозяйка. Чистоту и уют она будет поддерживать не только в машине, но и в доме. Так считают 65,5% респондентов. При этом мужчин вовсе не умиляют украшения в машине. Большинство просто не обращает на них никакого внимания, а треть считают, что они и вовсе опасны. По мнению этой категории респондентов, в машине ничто не должно отвлекать от дороги.

Вопреки ожиданиям, мужчины совсем не ужасаются царапинам на кузове и небольшим вмятинам. Почти четверть даже считает их признаком деловой женщины — у неё просто нет времени на ремонт. Правда, 17,5% респондентов думают, что время есть, но нет денег.

Куда больше мужчины ценят саму марку машины. Почти половина считает, что женщину украшает небольшая яркая машинка. Впрочем, немало любителей и автоледи на внедорожниках. Треть считает, что женщину украсит джип среднего размера. 8,5% может впечатлить автоледи на дорогом внедорожнике.