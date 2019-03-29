Вышедшая в свет без белья Калашникова шокировала приличную публику
Модель пришла на гала-ужин российской музыкальной премии Bravo в смелом платье, пишут Dni.ru.
Было явно видно, что под нарядом у Анны ничего нет. «Такое платье можно носить только без белья... Чтобы в платье красиво смотрелся бюст, на грудь наклеивают специальный пластырь, который держит форму. Красиво, поскольку лямок от бюстгальтера не видно, и удобно», – цитирует стилиста Виктора Марченко сайт «Комсомольская правда».
Однако на Анну в таком платье обращали внимание все.