Пт, 29.03.2019
Фрик из Кохтла-Ярве переоделся в сногсшибательную красотку и выступил в гей-клубе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Вышедшая в свет без белья Калашникова шокировала приличную публику
Смело или нелепо?

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Анна Калашникова

ФОТО: Instagram

Модель пришла на гала-ужин российской музыкальной премии Bravo в смелом платье, пишут Dni.ru. 

Было явно видно, что под нарядом у Анны ничего нет. «Такое платье можно носить только без белья... Чтобы в платье красиво смотрелся бюст, на грудь наклеивают специальный пластырь, который держит форму. Красиво, поскольку лямок от бюстгальтера не видно, и удобно», – цитирует стилиста Виктора Марченко сайт «Комсомольская правда».

Анна Калашникова

ФОТО: Instagram

Однако на Анну в таком платье обращали внимание все.

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