Вышедшая в свет без белья Калашникова шокировала приличную публику

Было явно видно, что под нарядом у Анны ничего нет. «Такое платье можно носить только без белья... Чтобы в платье красиво смотрелся бюст, на грудь наклеивают специальный пластырь, который держит форму. Красиво, поскольку лямок от бюстгальтера не видно, и удобно», – цитирует стилиста Виктора Марченко сайт «Комсомольская правда».