Живем по звездам. Гороскоп на 29 марта

Овен

День покажется скучным – ваша потребность в новых впечатлениях и острых ощущениях вряд ли будет удовлетворена в полной мере. Избегайте контактов с неприятными людьми: интуиция подскажет, от кого следует держаться подальше. Новые знакомства принесут больше проблем, чем радости, если вы будете слишком доверчивы. Нежелательно спешить с решением личных вопросов.

Телец

Чрезвычайно важна осмотрительность при решении финансовых вопросов – вы рискуете остаться на мели, если поторопитесь с исполнением своих желаний. Полагайтесь на собственный здравый смысл, и не относитесь со слишком большим энтузиазмом к непрошеным советам и рекомендациям малознакомых людей. Нежелательно скрывать свои планы от близких, предпринимать любые значительные действия втайне от тех, кто вам небезразличен.

Близнецы

Жизненный потенциал низок, самочувствие может ухудшиться, а настроение – испортиться без всякой на то причины. Старайтесь не перегружать себя, откажитесь от утомительных занятий. Нежелательно посещение увеселительных мероприятий, активное участие в светской жизни. Физические нагрузки хороши в гомеопатических дозах, а вот спокойный отдых пойдет на пользу в любом случае. Не исключены разногласия с родственниками, не все ваши планы будут одобрены.

Рак

Вряд ли удастся реализовать все свои планы, достичь поставленных целей. События развиваются неожиданным образом, приходится проявлять изобретательность и находчивость, чтобы преодолеть возникающие преграды. Полагайтесь на свою интуицию – ее подсказки будут весьма ценными и позволят совершить исключительно правильные поступки. Могут напомнить о себе старые знакомые, давние друзья наверняка предложат помощь.

Лев

Очень сложным будет день для влюбленных – вероятны серьезные конфликты, в некоторых случаях дело может дойти до прекращения общения. Старайтесь избегать легкомысленных поступков, не подвергать риску отношения, которые вам дороги. Полезными окажутся советы друзей, а вот члены семьи вряд ли смогут понять, насколько серьезны ваши проблемы.

Дева

Очень сложный день, который принесет немало проблем и неприятных сюрпризов. Старайтесь не терять здравого смысла и не впадать в панику – только от вас зависит, каким будет исход ситуации. Не поддавайтесь на провокации, старайтесь не иметь дела с сомнительными особами: вы более обычного доверчивы, что может стать причиной весьма серьезных проблем. Нежелательно также заключать сделки, тратить крупные суммы на развлечения, посещать многолюдные мероприятия.

Весы

В сфере личных отношений нет места для необдуманных высказываний, язвительных замечаний и опрометчивых поступков. Ваше умение сохранять рассудительность в сложных ситуациях, поступать справедливо и учитывать не только собственные интересы, но и мнение окружающих – залог относительного спокойствия в семье. Очень сложно будет найти общий язык с любимым человеком. От новых знакомств романтического характера лучше воздержаться.

Скорпион