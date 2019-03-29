Живем по звездам. Гороскоп на 29 марта
Этот день стоит провести спокойно, по возможности избегая сложных переживаний и не принимая поспешных решений. Дела будут идти неплохо, и нет никакой необходимости форсировать события, рискуя потерять душевное равновесие. Попытки обогатиться быстро и без усилий вряд ли увенчаются успехом, поэтому желательно не рисковать ни своими, ни чужими деньгами. Возможность улучшить отношения непременно появится у юных влюбленных. Люди более зрелого возраста смогут избежать многих проблем благодаря накопленному жизненному опыту, рекомендует Dvorec.ru.
Овен
День покажется скучным – ваша потребность в новых впечатлениях и острых ощущениях вряд ли будет удовлетворена в полной мере. Избегайте контактов с неприятными людьми: интуиция подскажет, от кого следует держаться подальше. Новые знакомства принесут больше проблем, чем радости, если вы будете слишком доверчивы. Нежелательно спешить с решением личных вопросов.
Телец
Чрезвычайно важна осмотрительность при решении финансовых вопросов – вы рискуете остаться на мели, если поторопитесь с исполнением своих желаний. Полагайтесь на собственный здравый смысл, и не относитесь со слишком большим энтузиазмом к непрошеным советам и рекомендациям малознакомых людей. Нежелательно скрывать свои планы от близких, предпринимать любые значительные действия втайне от тех, кто вам небезразличен.
Близнецы
Жизненный потенциал низок, самочувствие может ухудшиться, а настроение – испортиться без всякой на то причины. Старайтесь не перегружать себя, откажитесь от утомительных занятий. Нежелательно посещение увеселительных мероприятий, активное участие в светской жизни. Физические нагрузки хороши в гомеопатических дозах, а вот спокойный отдых пойдет на пользу в любом случае. Не исключены разногласия с родственниками, не все ваши планы будут одобрены.
Рак
Вряд ли удастся реализовать все свои планы, достичь поставленных целей. События развиваются неожиданным образом, приходится проявлять изобретательность и находчивость, чтобы преодолеть возникающие преграды. Полагайтесь на свою интуицию – ее подсказки будут весьма ценными и позволят совершить исключительно правильные поступки. Могут напомнить о себе старые знакомые, давние друзья наверняка предложат помощь.
Лев
Очень сложным будет день для влюбленных – вероятны серьезные конфликты, в некоторых случаях дело может дойти до прекращения общения. Старайтесь избегать легкомысленных поступков, не подвергать риску отношения, которые вам дороги. Полезными окажутся советы друзей, а вот члены семьи вряд ли смогут понять, насколько серьезны ваши проблемы.
Дева
Очень сложный день, который принесет немало проблем и неприятных сюрпризов. Старайтесь не терять здравого смысла и не впадать в панику – только от вас зависит, каким будет исход ситуации. Не поддавайтесь на провокации, старайтесь не иметь дела с сомнительными особами: вы более обычного доверчивы, что может стать причиной весьма серьезных проблем. Нежелательно также заключать сделки, тратить крупные суммы на развлечения, посещать многолюдные мероприятия.
Весы
В сфере личных отношений нет места для необдуманных высказываний, язвительных замечаний и опрометчивых поступков. Ваше умение сохранять рассудительность в сложных ситуациях, поступать справедливо и учитывать не только собственные интересы, но и мнение окружающих – залог относительного спокойствия в семье. Очень сложно будет найти общий язык с любимым человеком. От новых знакомств романтического характера лучше воздержаться.
Скорпион
Неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Возможны непредвиденные расходы, значительные потери. Нежелательно тратить крупные суммы на развлечения, посещать увеселительные заведения. От азартных игр следует отказаться. Поездки будут приятными, вдали от дома возможны интересные знакомства, не исключены и романтические увлечения. Жизненный потенциал достаточно высок, переутомление вам не грозит.
Стрелец
День не лишен трудностей и проблем, и даже обычно уверенные в своих силах Стрельцы могут растеряться. Старайтесь не торопиться с принятием решений, не упускайте возможности посоветоваться с друзьями и близкими, если окажетесь с непростой ситуации. Очень полезны прогулки – они дадут возможность не только приятно провести время и подышать свежим воздухом, но и составить план действий на будущее.
Козерог
Настраивайтесь на деловой лад: сегодня у вас есть шанс преуспеть во многих начинаниях, заключить выгодные сделки, познакомиться с интересными людьми. Активная жизненная позиция и упорство – непременные условия успеха. Умение настоять на своем пригодится в общении с членами семьи. Не стоит торопиться с уступками и в романтических отношениях: вы рискуете утратить уважение любимого человека, если будете потакать всем его капризам.
Водолей
Очень удачный день с точки зрения личной жизни. В романтических отношениях произойдут значительные перемены к лучшему, влюбленные смогут найти ответы на многие важные вопросы, объединить усилия для достижения общих целей. Не исключены и новые знакомства. Не бойтесь проявлять инициативу, вносить оригинальные предложения – они наверняка будут приняты благосклонно. Это удачный день для покупок, в том числе крупных.
Рыбы
День небогатый на события и даже скучный. Ваши планы будут реализованы, однако ритм жизни будет столь неспешным, что ваш энтузиазм угаснет раньше, чем будут достигнуты поставленные цели. Постарайтесь не нарушать данных ранее обещаний: любое проявление безответственности может стать причиной разлада в романтических и дружеских отношениях. Постарайтесь держать близких людей в курсе своих планов – это не самый подходящий день для того, чтобы преподносить окружающим сюрпризы.