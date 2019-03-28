Знаки зодиака, которым не суждено быть вместе

Овны-Тельцы

Эта парочка вряд ли сможет ужиться. У каждого из партнеров есть своя точка зрения, свои принципы и нежелание ими пренебрегать. Да, такие союзы очень часто формируются только лишь потому, что партнерам очень интересно, а что же будет? Властный Овен и эгоистичный Телец не могут поделить территорию. Такие отношения могут быть похожи на войну двух враждующих племен. У каждого свои традиции и обычаи, свои привычки и каждый считает себя идеальным. И не имеет значения, под каким из знаков в этом союзе родился мужчина: все будет сложно и некомфортно. Если в таком союзе женщина родилась под знаком Овна, она просто замучает своего партнера претензиями и желанием постоянно куда-то идти, что-то делать. Она будет часами пытаться внушить ему, что нужно что-то изменить, и начинать Тельцу придется с себя. Телец же очень не любит подчиняться чужим приказам. Он любит тишину и покой. Сойтись партнеры могут из-за качественных сексуальных отношений, но в любовь они не перерастут. Быть любовниками у них вряд ли получится, разве что у женщины-Тельца будет финансовый стимул сохранять эти отношения.

Близнецы-Козерог

Такие пары формируются очень часто: Козерог все время занят на работе, а у Близнецов есть лучшие друзья, которым они уделяют все свое время. Но тогда подобный союз сложно назвать отношениями, это похоже на совместный отдых от обыденной жизни. Козерогу явно скучно с изменчивыми Близнецами. И неинтересно. Козерог очень быстро улавливает все изменения настроения своего партнера или партнерши и знает наперед все его слова. Это, безусловно, очень злит Близнецов. Они постоянно пытаются навязать партнеру свои правила игры и когда у них ничего не выходит – закатывают скандал и обвиняют окружающих во всех смертных грехах. Друзья из таких партнеров не складываются. У Козерога много потребностей в общении, а у Близнецов – в тишине. Близнецы будут отстаивать в такой дружбе только свою позицию и не станут считаться с позицией Козерога. Что делать, если в такой семье появились дети, а родители не могут видеть друг друга – стараться не играть на чувствах и быть честными.

Рак-Весы