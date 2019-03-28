Знаки зодиака, которым не суждено быть вместе
Не все пары рождаются на небесах. Каким же знакам зодиака не суждено быть вместе и почему? Разобраться предлагает Zhenskoe-mnenie.ru.
Овны-Тельцы
Эта парочка вряд ли сможет ужиться. У каждого из партнеров есть своя точка зрения, свои принципы и нежелание ими пренебрегать. Да, такие союзы очень часто формируются только лишь потому, что партнерам очень интересно, а что же будет? Властный Овен и эгоистичный Телец не могут поделить территорию. Такие отношения могут быть похожи на войну двух враждующих племен. У каждого свои традиции и обычаи, свои привычки и каждый считает себя идеальным. И не имеет значения, под каким из знаков в этом союзе родился мужчина: все будет сложно и некомфортно. Если в таком союзе женщина родилась под знаком Овна, она просто замучает своего партнера претензиями и желанием постоянно куда-то идти, что-то делать. Она будет часами пытаться внушить ему, что нужно что-то изменить, и начинать Тельцу придется с себя. Телец же очень не любит подчиняться чужим приказам. Он любит тишину и покой. Сойтись партнеры могут из-за качественных сексуальных отношений, но в любовь они не перерастут. Быть любовниками у них вряд ли получится, разве что у женщины-Тельца будет финансовый стимул сохранять эти отношения.
Близнецы-Козерог
Такие пары формируются очень часто: Козерог все время занят на работе, а у Близнецов есть лучшие друзья, которым они уделяют все свое время. Но тогда подобный союз сложно назвать отношениями, это похоже на совместный отдых от обыденной жизни. Козерогу явно скучно с изменчивыми Близнецами. И неинтересно. Козерог очень быстро улавливает все изменения настроения своего партнера или партнерши и знает наперед все его слова. Это, безусловно, очень злит Близнецов. Они постоянно пытаются навязать партнеру свои правила игры и когда у них ничего не выходит – закатывают скандал и обвиняют окружающих во всех смертных грехах. Друзья из таких партнеров не складываются. У Козерога много потребностей в общении, а у Близнецов – в тишине. Близнецы будут отстаивать в такой дружбе только свою позицию и не станут считаться с позицией Козерога. Что делать, если в такой семье появились дети, а родители не могут видеть друг друга – стараться не играть на чувствах и быть честными.
Рак-Весы
В этом союзе ведущая роль закрепляется за Раками, что их немного расстраивает, потому что у них очень много планов на будущее, много желаний и возможностей. Они стремятся везде успеть, в то время как Весы никуда не спешат. Они не спешат рассказывать окружающим о своем увлечении, хотя Раки уже вовсю увлечены ими. Увлечение Раков Весами очень часто заканчивается огромным разочарованием и скандалом. Они не могут понять, почему их партнер не вкладывает в отношения столько же эмоций, сколько и они. А Весы не могут понять, что все время от них хотят неугомонные Раки, почему они постоянно что-то придумывают, откуда в них столько эмоций. Проблема этой пары в том, что никто из партнеров не хочет уступать друг другу. Каждый думает только о своей проблеме и носится с ней. Для собранных и организованных Раков колебания Весов просто не понятны. Женщина-Рак может жить с мужчиной-Весами только в том случае, если свято верит, что он изменится. И жить она будет до тех пор, пока не поймет, что ошиблась. А наступит разочарование довольно быстро. Но за это время партнеры успеют много раз разругаться, испортить себе нервы. Весы могут жить в таком союзе только по той причине, что заботливые Раки решают ве за них. Но им очень не нравится, что за каждое доброе дело Раки просят их хвалить и ждут благодарности. Дружба в этом союзе также практически невозможна. Только при условии, что темы бесед не будут спорными.
Лев-Дева
Этот союз – гремучая смесь. Каждый из партнеров может взорваться от неудачно брошенного слова, обид и горя в этом союзе будет достаточно. А все почему? Да потому, что каждый из партнеров властный и эгоистичный. Лев не позволит собой помыкать, а Дева привыкла, что к ней прислушиваются, слушают, порой даже повинуются. Они разговаривают на разных языках и не являются друг для друга интересными собеседниками. Им просто некогда ждать, пока оппонент выговорится. Между ними может вспыхнуть страсть, но как вспыхнет, так и угаснет. Каждый из партнеров преследует свои цели и интересы. Очень сложно понять, когда в этом тандеме вспыхнули чувства. После таких отношений оба партнера будут очень долго отходить морально. Дева может попытаться сохранить дружественные отношения, но Льву этого не нужно. Проблема в том, что Дева может очень активно оскорблять Льва, а тот, в свою очередь, затаит смертельную обиду. Отношения между этими партнерами никогда не будут спокойными.
Скорпион-Стрелец
У этих знаков Зодиака разные жизненные ценности. Каждый из них стремится к своим целям, и им просто не о чем говорить. Да, приятелями они вполне могут быть, могут быть коллегами, но любящими партнерами – нет. Скорпион будет хлопотать по дому и ждать поощрения от Стрельца, а тот будет искать вдохновения и новых эмоций. Сами партнеры будут на ранних стадиях отношений понимать, что особого притяжения между ними нет, легкий флирт, не более.
Водолей-Рыбы
В этих отношениях неизбежно предательство. Водолей не оценит душевности и искренности Рыб, а они не поймут, почему к ним такое отношение. Они будут полагать, что недостаточно хорошо знают Водолея, что стоит узнать друг друга лучше. Но это не спасет отношения. Они могут очень быстро сойти на «нет». И партнеры просто с этим смирятся. Останутся хорошими знакомыми и будут иногда делиться новостями. Что тоже является хорошей альтернативой.