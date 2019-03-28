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Сексуальная блондинка: Эмили Ратаковски кардинально сменила стиль

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Pictured: Emily Ratajkowski

ФОТО: Paul Marks/Broadimage / Paul Marks/Broadimage

Эмили Ратаковски перекрасила волосы и стала соблазнительной блондинкой.

Похоже, чтобы ни надела Эмили Ратаковски, она всегда будет выглядеть роскошно. То же касается и прически. Правду говорят — красоткам все к лицу. Поэтому модель не боится экспериментов с внешностью, ведь знает — ей подойдет все! И на днях Эмили решилась на кардинальные изменения, перекрасившись в платиновую блондинку. Снимки в новом образе модель и актриса уже разместила в своем блоге, и поклонники принялись активно комментировать ее имидж.

ФОТО: Vida Press

Так, многие сошлись во мнении, что с таким цветом волос Эмили стала еще более сексуальной (хотя, казалось бы, куда еще сексуальней!). Впрочем, с этим утверждением сложно поспорить — девушка действительно выглядит очень соблазнительно. А как вам новая прическа знаменитости? 

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