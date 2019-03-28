Сексуальная блондинка: Эмили Ратаковски кардинально сменила стиль

Похоже, чтобы ни надела Эмили Ратаковски, она всегда будет выглядеть роскошно. То же касается и прически. Правду говорят — красоткам все к лицу. Поэтому модель не боится экспериментов с внешностью, ведь знает — ей подойдет все! И на днях Эмили решилась на кардинальные изменения, перекрасившись в платиновую блондинку. Снимки в новом образе модель и актриса уже разместила в своем блоге, и поклонники принялись активно комментировать ее имидж.