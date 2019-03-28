Алла Пугачева пришла на показ Yudashkin Kids в стильном наряде
Алла Пугачева появилась на показе детской коллекции Галины Юдашкиной, прошедшем в рамках Недели моды в Москве, сообщает Wmj.ru. Певица пришла поддержать дочь Лизу, которая в этот вечер стала одной из маленьких звездочек подиума.
Для выхода в свет Пугачева в последнее время выбирает довольно дерзкие наряды. На этот раз Алла Борисовна надела искрящиеся ботильоны, модную кепку со звездой и дополнила образ массивными украшениями.
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