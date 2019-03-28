Мистика в концертном зале Alexela... А ты знал, что вчера там состоялось одно из главных событий этой весны!?
Участники таинственного проекта Enigma впервые выступили в Эстонии в Концертном зал Alexela!
Три номинации на «Грэмми», 70 миллионов проданных записей, более 100 золотых и платиновых сертификатов продажи альбомов – и это лишь находящаяся на поверхности часть тайны проекта Enigma. Несмотря на эти потрясающие цифры, проект никогда не ездил в туры и не выступал вживую.
'Sadeness', 'Return to Innocence', 'Gravity of Love' и многие другие хиты были исполнены оригинальными участниками проекта Enigma.
Эндрю Дональдс, Angel X и Fox Lima, чьи голоса звучали и звучат во многих песнях группы Enigma, прибыли в Эстонию с шоу Original Enigma Voices в рамках мирового тура.
Вместе со струнным оркестром и живым выступлением группы, двухчасовое шоу включало в себя большинство популярных песен Enigma с сочетанием классических и современных характерных элементов.
Основанный в 1980-х годах немецким продюсером Мишелем Крету проект Enigma поразил миллионы слушателей уникальными и снискавшими известность звуками, которые не сравнить ни с чем другим. Синтез музыкальных стилей, григорианское пение, этнические псалмы, церковные колокола, орган и подобные инструменты создают очень специфическое, атмосферное, а иногда даже психоделическое звучание. Ошеломительные рекордные продажи альбомов, и таинственные исполнители сделали группу Enigma одним из самых популярных и мистических музыкальных проектов последних десятилетий.
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