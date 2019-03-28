Рабочий совершил ошибку и выиграл в лотерею миллиарды
Житель Австралии нечаянно купил два лотерейных билета с одинаковыми номерами и сорвал куш в размере 46 млн австралийских долларов. Теперь он собирается уйти на пенсию и купить новый дом, пишет Life.ru.
Когда организаторы лотереи Oz Lotto позвонили жителю Мельбурна, пожелавшему остаться анонимом, он как раз закончил работу в ночную смену и не поверил своим ушам. Мужчина ошибся, и дважды купил в разных местах одинаковый лотерейный билет. Выигрышными оказались шары с номерами 12, 28, 24, 29, 9, 18 и 25 и два дополнительных — 13 и 31, которые счастливчик тоже угадал, сообщает Daily Mail.
Как признался счастливчик, он отмечает на билетах одни и те же номера в течение 30 лет. И вот удача пришла к нему!