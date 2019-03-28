Чт, 28.03.2019
Какая красивая пара... Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии, сняли видео перед крушением СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Плачьте, мужчины! Эстонская фитнес-красавица представила своего приятеля

Плачьте, мужчины! Эстонская фитнес-красавица представила своего приятеля
Сердце Эрны Хуско занято

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Эрна Хуско

ФОТО: Instagram

Оказалось, что 21-летняя прелестница Эрна Хуско влюблена в американца Зака Рейнолдса, о чем и объявила в своем Instagram, заставив печалиться мноигх мужчин, пишет Elu24.ee.

Зак живет в Сан-Франциско, Калифорния. «Думаю, что в жизни важно найти человека, который будет любить вас в хорошие и худшие времена. И всегда найдет причину, чтобы быть рядом. Спасибо тебе, что делаешь меня лучше с каждым днем. И я благодарна, что ты акцептируешь меня такой, какая я есть. Мой любимый человек», - так подписала совместную фотографию Хуско в Instagram.

Эрна Хуско с бойфрендом

ФОТО: Instagram

Недавно Эрна намекнула, что собирается учиться в университете, который не находится в Европе. Можно догадаться, что девушка намерена перебраться в США, ведь отношения между молодыми людьми кажутся достаточно серьезными.

Великолепная пара, не так ли?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ