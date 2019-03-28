Плачьте, мужчины! Эстонская фитнес-красавица представила своего приятеля
Оказалось, что 21-летняя прелестница Эрна Хуско влюблена в американца Зака Рейнолдса, о чем и объявила в своем Instagram, заставив печалиться мноигх мужчин, пишет Elu24.ee.
Зак живет в Сан-Франциско, Калифорния. «Думаю, что в жизни важно найти человека, который будет любить вас в хорошие и худшие времена. И всегда найдет причину, чтобы быть рядом. Спасибо тебе, что делаешь меня лучше с каждым днем. И я благодарна, что ты акцептируешь меня такой, какая я есть. Мой любимый человек», - так подписала совместную фотографию Хуско в Instagram.
Недавно Эрна намекнула, что собирается учиться в университете, который не находится в Европе. Можно догадаться, что девушка намерена перебраться в США, ведь отношения между молодыми людьми кажутся достаточно серьезными.
Великолепная пара, не так ли?