Гороскоп: Водолеям не стоит принимать серьезных решений, а Овнам конфликтовать
Этот день связан с ростом напряженности и недоверия в романтических отношениях. Многие подвержены ревности, собственническим чувствам, другие склонны искать в любимом человеке виновника всех своих бед. Проводите время в приятном обществе, не пытайтесь заставить себя заниматься тем, к чему не лежит душа, советует Segodnya.ua.
Овен
Забудьте обо всех разногласиях в коллективе, если есть возможность — примирите конфликтующие стороны. Командная работа сейчас важна.
Телец
Не переоцените свои способности и больше доверяйте интуиции, чем советам коллег, которые не всегда бывают искренни в своих намерениях.
Близнецы
Вполне вероятно, что ваши расчеты на этот день не оправдаются. То ли вы слишком многого хотите, то ли слишком малого в состоянии добиться.
Рак
Этот день может быть плодотворным только в том случае, если вы не станете лениться и начнете работать. На чудо и помощь со стороны не рассчитывайте.
Лев
Навалившиеся в одночасье проблемы и так не дают вам покоя, а досадные мелочи могут привести в бешенство. Сконцентрируйтесь на чем-то глобальном.
Дева
Сегодня шеф не будет грузить сверхурочной работой, а значит, у вас есть возможность и самим сбавить темп и начинать строить планы на выходные.
Не торопитесь в принятии управленческих решений разного рода. Посоветуйтесь со всеми, с кем только можно, и лишь после этого действуйте.
Скорпион
Сегодня под воздействием свежего воздуха вам в голову придут замечательные идеи. Так что гуляйте, дышите и вдохновляйтесь в свое удовольствие.
Стрелец
Берите инициативу в свои руки. Так у вас появится возможность выполнить работу по своему усмотрению. Только старайтесь делать это качественно.
Козерог
Нынче не самый лучший день для поиска новых деловых партнеров и инвесторов. Немного подождите — и ситуация обязательно развернется в вашу пользу.
Водолей
Принимать серьезные, особенно судьбоносные решения в этот день не рекомендуется, займитесь чем-нибудь менее важным, но не менее полезным.
Рыбы
С утра возможны конфликты с руководством из-за старого неразрешенного вопроса. Держите себя в руках и не показывайте своих эмоций.