Финалистке «Мисс Австралия» грозит 21 год тюрьмы за пьяную драку в самолете

Согласно материалам дела, девушка перебрала с вином и бортпроводник, откликнувшись на очередной ее вызов, обнаружил валявшуюся у нее в ногах пустую бутылку. После этого он вынужден был отказать Морнян в продолжении банкета. Девушка жест не оценила и начала кричать, оскорблять стюарда и в конце концов залепила ему пощечину.

Модель сперва пытались успокоить, но в итоге ее пришлось отвести в отдельное помещение и оставить под надзором воздушных маршалов. Сама Морнян утверждает, что все было совершенно не так. Она выпила пару бокалов вина, чтобы успокоиться, приняла предписанные врачом таблетки и уснула.

Девушка родилась в Южном Судане и в возрасте 10 лет переехала в Австралию. Она всего добилась своим трудом, поэтому Морнян серьезно относится к своему будущему. Ей предложили контракт на три года, который мог изменить ее жизнь. Для этой встречи девушка и летела в Лос-Анджелес. Она бы ни за что не стала все портить.

Австралийская модель Адау Морнян ФОТО: Instagram