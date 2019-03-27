Бывшая девушка Уку Сувисте не только сексуальна, но и может стать лучшим пекарем страны!

В сегодняшнем полуфинале эстонского шоу «Лучший пекарь страны» выяснится, кто из отечественных пекарей пройдет в финал. Бороться за место под солнцем будут: Ноэль, Лийна, Кристийна и Сандра (бывшая девушка Уку Сувисте).
Имя Сандры Дашковой впервые прозвучало в СМИ в 2013 году. Но уже через 2 года после этого красотка подтвердила информацию о том, что их отношениям с Сувисте пришел конец.
Теперь участница передачи пекарей помолвлена с бизнесменом Рооне Роостом, у них растет дочь. Сандра также трудится в модельном бизнесе и делает там успехи.