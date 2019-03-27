Ср, 27.03.2019
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  • Бывшая девушка Уку Сувисте не только сексуальна, но и может стать лучшим пекарем страны!

Бывшая девушка Уку Сувисте не только сексуальна, но и может стать лучшим пекарем страны!

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Модель Сандра Дашкова

ФОТО: Andres Raudjalg

В сегодняшнем полуфинале эстонского шоу «Лучший пекарь страны» выяснится, кто из отечественных пекарей пройдет в финал. Бороться за место под солнцем будут: Ноэль, Лийна, Кристийна и Сандра (бывшая девушка Уку Сувисте).

Имя Сандры Дашковой впервые прозвучало в СМИ в 2013 году. Но уже через 2 года после этого красотка подтвердила информацию о том, что их отношениям с Сувисте пришел конец.

Теперь участница передачи пекарей помолвлена с бизнесменом Рооне Роостом, у них растет дочь. Сандра также трудится в модельном бизнесе и делает там успехи.

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