Алина Кабаева рассказала, каким должно быть семейное счастье

После своего ухода из большого спорта 35-летняя Алина Кабаева очень редко общается с прессой и практически не дает интервью. Однако недавно бывшая спортсменка сделала исключение и побеседовала с журналистами издания "Аэроэкспресс".
В этой беседе олимпийская чемпионка и глава совета директоров "Спорт-Экспресс" вспомнила о своем детстве, рассказала о работе фестиваля "Алина", поведала о том, как держит себя в форме, а также раскрыла секреты счастливой семьи. SPLETNIK.RU собрал самые яркие моменты интервью.
О начале карьеры
В беседе с журналистами Алина Кабаева рассказала, что ее жизнь могла сложиться совсем иначе. По словам спортсменки, родители мечтали сделать ее великой фигуристкой, однако обстоятельства сложились так, что мама Алины отдала ее не на каток, а в секцию художественной гимнастики.
В свое время мой папа играл в футбольной команде "Днепр" в Днепропетровске, где было очень хорошо развито фигурное катание. Мне на тот момент было три года, а поскольку маме очень нравился этот вид спорта, то меня, скорее всего, отдали бы в фигурное катание. Но папа получил травму, и мы вернулись в Ташкент, где я начала заниматься художественной гимнастикой. Мама еще до моего рождения была знакома с этим видом спорта, потому что баскетбольная команда, в которой она играла, тренировалась в одном зале с гимнастками. Мама наблюдала тренировки Ирины Александровны Винер и тогда же про себя решила, что если у нее родится девочка, она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру,
— рассказала Кабаева.
Кстати, недавно эту историю в интервью с Владимиром Познером вспоминалаи тренер Алины, Ирина Винер-Усмановой.
Кабаева также призналась, что никогда не стремилась занимать первые места, а просто занималась любимым делом и выкладывалась на все сто.
У меня никогда не было желания стать лидером. И амбиций не было. Мною двигала любовь к этому виду спорта, я обожала художественную гимнастику и с большим удовольствием поднималась по ее ступенькам,
О поддержании формы
Журналисты поинтересовались у Алины Кабаевой, как ей удается поддерживать стройность. Олимпийская чемпионка призналась, что оставаться подтянутой ей по-прежнему помогает любимый спорт, но уточнила, что так было далеко не всегда.
Спорт остается в жизни спортсмена навсегда. Тело привыкает к большим нагрузкам, и если прекратить занятия, то ты себя плохо чувствуешь и у тебя плохое настроение. У меня был период, когда я забросила спорт. После Олимпиады в Афинах настолько устала и физически, и психологически, что не хотела заниматься никаким видом спорта, не хотела даже ни плавать, ни бегать... Но тогда я просто очень сильно устала. Потом это прошло, я отдохнула, и спорт снова вернулся в мою жизнь. Сейчас продолжаю заниматься. Спорт присутствует в моей жизни, и я без него не могу,
— поделилась Алина.
О женском счастье
В завершение беседы журналисты издания попросили Алину Кабаеву оставить свои пожелания читательницам. Олимпийская чемпионка пожелала женщинам не только здоровья, радости и благополучия, но и любви и счастливой семейной жизни, ведь именно это, по мнению Алины, является самым главным в жизни любой девушки.
Мне хочется пожелать, чтобы каждая женщина имела свою семью! Какими бы мы ни были успешными или какие бы ни переживали трудности во внешней жизни, семья — это наш дом, наша крепость, наш спасательный круг во всех обстоятельствах. Это корабль, на котором женщина — не стряпуха (или по-морскому кок), она по определению, как минимум, штурман, а может быть, и капитан. Каждой российской семье и каждому семейному кораблю желаю удачного, счастливого плавания, семь футов под килем,
— подытожила звезда спорта.