Алина Кабаева рассказала, каким должно быть семейное счастье

В свое время мой папа играл в футбольной команде "Днепр" в Днепропетровске, где было очень хорошо развито фигурное катание. Мне на тот момент было три года, а поскольку маме очень нравился этот вид спорта, то меня, скорее всего, отдали бы в фигурное катание. Но папа получил травму, и мы вернулись в Ташкент, где я начала заниматься художественной гимнастикой. Мама еще до моего рождения была знакома с этим видом спорта, потому что баскетбольная команда, в которой она играла, тренировалась в одном зале с гимнастками. Мама наблюдала тренировки Ирины Александровны Винер и тогда же про себя решила, что если у нее родится девочка, она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру,