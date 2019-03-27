Самые неблагодарные и бесчувственные знаки Зодиака

Эти мужчины и женщины ведут себя так, как будто не знают значения слова «спасибо». В их лексиконе оно практически не присутствует. Они думают, что благодарность, извинения или высокая оценка других делает их слишком мягкими или слабыми. Представители этих 6 знаков Зодиака склонны держаться хладнокровно, отчужденно и бесчувственно, заставляя других сомневаться в их положительных человеческих качествах.

Тельцы. Они ведут себя как типично избалованные мальчики и девочки. Телец не только недооценивает доброго отношения людей, но если кто-то ведет себя с ним хорошо, он воспринимает это как нечто должное.

Телец не знает, как сказать «благодарю», искренне верит в то, что проявление благодарности не дает ему популярности и лишает уважения окружающих. Тельцы всегда хотят все больше и больше, а когда получают желаемое, все равно для них этого мало.

Близнецы. Они могут принимать благодарность окружающих как простой подарок, которого заслуживают.

Когда речь идет о том, чтобы вторгнуться в чужое пространство или отнять чье-то время, они этого ни чуть не смущаются и их вообще не волнует, что будут думать другие.

Дайте что-то Близнецам материальное, и они вас поблагодарят. Но сделайте для них что-то хорошее, потратьте на них свое время - они вам быстро испортят настроение.

Девы. Девы вас не ценят, просто потому, что они не ценит никого или ничего, кроме себя. Это просто не в их характере и образе жизни. Благодарность дана Девам природой в очень малых количествах, и поэтому они искренне верит в то, что заслуживают всех даров, которые им дают: просто потому, что они такие есть. Девы четко делят все на черное и белое, а хорошие эмоции в их жизни занимает очень мало места.

Весы. Они очень легко вас обманут. Их план действий - сначала очаровать вас своей добротой, сочувствием, а затем использовать по полной программе.

Когда вы дадите все, что им нужно: деньги, время, любовь, заботу и что-то еще, они просто уходят без предупреждения, потому что уже получили все, чего хотели. Это очень неблагодарный бесчувственный знак Зодиака, поэтому будьте с Весами осторожны. Они зачастую испытывают серьезные презрение ко всему и всем вокруг.

Скорпион. Они слишком многого ожидают от других и в конечном счете разочаровываются, если этого не получают. Представители этого знака Зодиака зачастую смотрят на людей вокруг себя как на пешек, созданных для того, чтобы им служить, и появившихся на свет исключительно для улучшения скорпионьей жизни. Не ждите, что Скорпион вас оценит. Вы положите все силы, чтобы ему угодить, но это не гарантирует вам благодарности с его стороны.

Водолей. Водолей дружелюбно настроен ко всем и может легко убедить вас в своей лояльности к вам. Но это только маска.

Вы можете достать для Водолея звезду с неба, но с его стороны получите только легкую ироничную улыбку, но и она очень далека от выражения благодарности.