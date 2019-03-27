Ср, 27.03.2019
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  • «Весело у них в замке»: Галкин показал костюмы для ролевых игр

«Весело у них в замке»: Галкин показал костюмы для ролевых игр

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Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

Несколько дней назад артист продемонстрировал в социальных сетях костюмы для карнавала. Поклонники предположили, что Максим Галкин использует эти наряды для ролевых игр.

На странице в Instagram телеведущий разместил четыре фотографии, на которых предстал в различных образах: супергероя Бэтмена, капитана Джека Воробья, древнеримского полководца Цезаря и царя Ивана Грозного. Он попросил поклонников выбрать ему костюм. "Собрался на карнавал. Какой образ лучше?" – написал Максим Галкин.

Большинство поклонников проголосовали за персонажа "Пиратов Карибского моря". "Джек Воробей очень к лицу", "Пират лучше всех!", "У вас даже взгляд похож", – отметили комментаторы. В пользу этого варианта также высказалась продюсер Яна Рудковская. А вот певица Ольга Бузова не смогла определиться. "Максим, из такого разнообразия сложно выбрать", – пояснила она.

Автор Telegram-канала "Только никому" разместил коллаж из этих снимков и в шутку предположил, что эти наряды артист использует для постельных игр. "Ролевые игры Максима Галкина. Весело у них в замке", – отметил журналист.

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