«Весело у них в замке»: Галкин показал костюмы для ролевых игр

На странице в Instagram телеведущий разместил четыре фотографии, на которых предстал в различных образах: супергероя Бэтмена, капитана Джека Воробья, древнеримского полководца Цезаря и царя Ивана Грозного. Он попросил поклонников выбрать ему костюм. "Собрался на карнавал. Какой образ лучше?" – написал Максим Галкин.

Большинство поклонников проголосовали за персонажа "Пиратов Карибского моря". "Джек Воробей очень к лицу", "Пират лучше всех!", "У вас даже взгляд похож", – отметили комментаторы. В пользу этого варианта также высказалась продюсер Яна Рудковская. А вот певица Ольга Бузова не смогла определиться. "Максим, из такого разнообразия сложно выбрать", – пояснила она.