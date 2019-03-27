Вера Брежнева мечтает о ребенке

Вера Брежнева воспитывает дочерей от разных мужей — 17-лентнюю Соню и девятилетнюю Сару. Сейчас она состоит в крепких отношениях с композитором Константином Меладзе, у которого тоже есть дети от прошлого брака, а вот совместными пара пока не обзавелась. Однако певица призналась, что не прочь вновь испытать радость материнства. Об этом она недавно заявила в Instagram во время общения с подписчиками. «Это настоящее счастье и чудо. Более того, это то состояние, которое мужчины не проживают в жизни. Только нам природа дала это счастье», — поделилась Брежнева.

К слову, Вера серьезно относится к этапу беременности, советуя женщинам подготовить организм еще за полгода вперед. Ранее она делилась с поклонниками секретами материнства в YouTube-блоге. Певица уверена, что в положении не стоит бросать занятия спортом и искушать себя вредной едой.