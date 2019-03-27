Умер граф Калиостро

В 2001 году Мгалоблишвили в знак протеста отказался принять одну из высших государственных наград Грузии — «орден Чести». Он заявил, что власти отняли у него достоинство, поскольку после нескольких десятков лет работы в ведущем театре страны «вынудили обращаться за помощью к друзьям в России и просить их предоставить какую-нибудь роль в любом фильме, чтобы заработать немного денег».