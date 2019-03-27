Среда станет еще лучше, если начать ее с астрологии! Гороскоп на 27 марта

Позитивные тенденции преобладают, день будет приятным и удачным. Можно добиться неплохих результатов в работе и решении творческих задач, преуспеть в учебе, успешно провести важные переговоры. Ваш авторитет растет на глазах; появляется возможность наладить отношения с важными особами, принять участие в реализации очень значимых проектов. Не бойтесь идти на контакт с сильными мира сего – вы наверняка произведете благоприятное впечатление.

Хороший день для общения, посещения светских мероприятий, отдыха в увеселительных заведениях. Вы легко привлекаете к себе внимание, завязываете знакомства, но интуитивно избегаете контактов с людьми недостойными, преследующими собственные интересы.

Дева

Чрезвычайно удачный день с точки зрения общения, новых знакомств, романтических и семейных отношений. Вас ждут разнообразные развлечения, увлекательные мероприятия, запоминающиеся поездки и просто хороший отдых. Финансовая ситуация благоприятна, вы можете позволить себе сделать крупные покупки, порадовать себя и близких подарками. Родственники порадуют вас бескорыстной заботой, искренним интересом к вашим делам. Не исключены романтические увлечения, однако отношения будут развиваться несколько медленнее, чем вам хотелось бы.

Жизненный потенциал высок, с любыми проблемами и трудностями вы справитесь легко. Это удачный день для внедрения инноваций в работе, а также обсуждения важных вопросов с влиятельными людьми.

Весы

День значительного прогресса во многих делах. Особое внимание следует обратить на профессиональную сферу – именно здесь вы можете достичь поистине выдающихся результатов. Пригодятся не только терпение и трудолюбие, но и умение сотрудничать с самыми разными людьми, находить общий язык с недавними недоброжелателями и превращать конкурентов в надежных партнеров.

В личной жизни царят гармония и спокойствие. Старайтесь избегать опрометчивых поступков, не предпринимать необдуманных шагов. Порой вы будете находиться под влиянием эмоций, но воли нахлынувшим чувствам лучше не давать. Порадуют встречи с друзьями, можно устроить небольшой праздник для близких людей.

Скорпион

Вы нетерпеливы, и в этом, пожалуй, и состоит главная проблема дня. Постарайтесь не требовать от окружающих немедленного исполнения ваших желаний, проявите самостоятельность и в суждениях, и в поступках. Избегайте контактов со сплетниками, старайтесь не обсуждать влиятельных людей, не смешивайте деловые и личные интересы. Соблюдение этих нехитрых рекомендаций даст вам возможность добиться значительных профессиональных успехов.

Наладить отношения с близкими удастся тем, кто готов прислушаться к подсказкам интуиции. Настал благоприятный момент для того, чтобы обсудить с любимым человеком планы на будущее, сообщить о своих желаниях, ожиданиях и намерениях.

Стрелец