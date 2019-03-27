Среда станет еще лучше, если начать ее с астрологии! Гороскоп на 27 марта

День очень неплохой, комфортный и приятный. Единственная сфера жизни, требующая пристального внимания и предельной осторожности – это романтические отношения. Избегайте необдуманных решений, нелестных высказываний в адрес партнера; сейчас нужно принимать во внимание доводы здравого смысла, а не лживые подсказки задетого самолюбие и старых обид. Помните, что проявление гибкости, терпимости и снисходительности вовсе не является признаком слабости, пишет Дворец.
Значительных профессиональных успехов смогут добиться те, кто умеет сочетать старые и новые идеи, действует проверенными способами, но и о собственных оригинальных методах не забывает. На деловых встречах делайте акцент на серьезность намерений, ответственный подход к решению общих задач – это произведет благоприятное впечатление.
Овен
Жизненный потенциал Овнов высок, представители данного знака полны сил, а их энергии и решительности можно только позавидовать. Профессиональные трудности не исключены, однако преодолены они будут быстро, во многом благодаря своевременному вмешательству влиятельных союзников. Впрочем, даже те, кто рассчитывает исключительно на собственные силы, добьются выдающихся результатов, если вспомнят о своих давних идеях.
Улучшается финансовое положение, возможно получение ценных подарков, в том числе – от близких людей. Любимый человек не поскупится на знаки внимания; некоторые Овны услышат романтические признания, другие получат предложение вступить в брак.
Телец
День будет удачным для Тельцов, однако жизненный потенциал представителей данного знака несколько снижен, поэтому существует вероятность болезней и недомоганий. Постарайтесь правильно распределить силы и сосредоточиться на решении именно тех проблем, которые заслуживают вашего внимания. Весьма кстати будет помощь проверенных союзников, напомнят о себе и старые деловые партнеры.
Прекрасный день для общения с родственниками. Можно наладить семейные отношения, решить возникшие в последнее время проблемы. Появляется шанс изменить к лучшему личную жизнь. Однако помните, что сегодня звезды не ждут от вас проявления инициативы. Любители завязывать знакомства в увеселительных заведениях должны быть очень осторожны.
Близнецы
Профессиональные трудности весьма серьезны, и их преодоление потребует нешуточных усилий. Проявите целеустремленность, не сдавайтесь, если на вашем пути появятся преграды – упорство обязательно будет вознаграждено. Появляется шанс упрочить свой авторитет, заручиться поддержкой влиятельных людей и найти надежных союзников. При этом следует иметь в виду, что сегодня ваше личное обаяние отходит на второй план, а более важную роль играют деловые качества и опыт.
Семейные отношения прочны и гармоничны, вас будет радовать общение с родственниками, да и встречи со старыми друзьями оставят приятное впечатление. Могут напомнить о себе люди, с которыми вас некогда связывали нежнейшие чувства; не торопитесь возрождать оставшиеся в прошлом романтические связи.
Рак
Жизненный потенциал снижен, ваше здоровье уязвимо. Поэтому постарайтесь воздержаться от утомительной работы, проводите больше времени на свежем воздухе, откажитесь от привычек, наносящих вред организму. В остальном же день вполне благоприятен. Профессиональные успехи будут весьма значительны, неплохо пройдут деловые встречи, оставит приятное впечатление посещение развлекательных мероприятий.
Для многих Раков этот день станет началом серьезного романа, который внесет в жизнь многочисленные перемены к лучшему. Отношения стабильных пар станут более гармоничными, искренность и уважение друг к другу помогут влюбленным найти общий язык.
Лев
Позитивные тенденции преобладают, день будет приятным и удачным. Можно добиться неплохих результатов в работе и решении творческих задач, преуспеть в учебе, успешно провести важные переговоры. Ваш авторитет растет на глазах; появляется возможность наладить отношения с важными особами, принять участие в реализации очень значимых проектов. Не бойтесь идти на контакт с сильными мира сего – вы наверняка произведете благоприятное впечатление.
Хороший день для общения, посещения светских мероприятий, отдыха в увеселительных заведениях. Вы легко привлекаете к себе внимание, завязываете знакомства, но интуитивно избегаете контактов с людьми недостойными, преследующими собственные интересы.
Дева
Чрезвычайно удачный день с точки зрения общения, новых знакомств, романтических и семейных отношений. Вас ждут разнообразные развлечения, увлекательные мероприятия, запоминающиеся поездки и просто хороший отдых. Финансовая ситуация благоприятна, вы можете позволить себе сделать крупные покупки, порадовать себя и близких подарками. Родственники порадуют вас бескорыстной заботой, искренним интересом к вашим делам. Не исключены романтические увлечения, однако отношения будут развиваться несколько медленнее, чем вам хотелось бы.
Жизненный потенциал высок, с любыми проблемами и трудностями вы справитесь легко. Это удачный день для внедрения инноваций в работе, а также обсуждения важных вопросов с влиятельными людьми.
Весы
День значительного прогресса во многих делах. Особое внимание следует обратить на профессиональную сферу – именно здесь вы можете достичь поистине выдающихся результатов. Пригодятся не только терпение и трудолюбие, но и умение сотрудничать с самыми разными людьми, находить общий язык с недавними недоброжелателями и превращать конкурентов в надежных партнеров.
В личной жизни царят гармония и спокойствие. Старайтесь избегать опрометчивых поступков, не предпринимать необдуманных шагов. Порой вы будете находиться под влиянием эмоций, но воли нахлынувшим чувствам лучше не давать. Порадуют встречи с друзьями, можно устроить небольшой праздник для близких людей.
Скорпион
Вы нетерпеливы, и в этом, пожалуй, и состоит главная проблема дня. Постарайтесь не требовать от окружающих немедленного исполнения ваших желаний, проявите самостоятельность и в суждениях, и в поступках. Избегайте контактов со сплетниками, старайтесь не обсуждать влиятельных людей, не смешивайте деловые и личные интересы. Соблюдение этих нехитрых рекомендаций даст вам возможность добиться значительных профессиональных успехов.
Наладить отношения с близкими удастся тем, кто готов прислушаться к подсказкам интуиции. Настал благоприятный момент для того, чтобы обсудить с любимым человеком планы на будущее, сообщить о своих желаниях, ожиданиях и намерениях.
Стрелец
Преобладают позитивные тенденции; удача на вашей стороне, и в поддержке звезд сомневаться не приходится. При этом день больше подходит для отдыха, чем для работы – можно совершать увеселительные поездки, принимать активное участие в светской жизни, заниматься спортом, устраивать вылазки на природу. Друзья охотно поддержат вашу инициативу, и даже самые смелые предложения будут одобрительно встречены родственниками.
Улучшается финансовая ситуация, не исключены значительные денежные поступления. Некоторые представители знака смогут достичь профессиональных успехов, другие получат заманчивые предложения, связанные со сменой места работы.
Козерог
Удачный день для решения финансовых проблем. Можно заключать сделки, принимать решения о крупных покупках. Вероятны значительные денежные поступления, у некоторых представителей знака появятся новые источники доходов. Хорошо сложатся поездки, командировки и переговоры с иностранцами дадут замечательные результаты. Не упустите возможность повысить свою квалификацию, получить полезные знания и навыки.
Действовать решительно и обдуманно следует тем, чьи интересы сосредоточены в сфере личной жизни. Сегодня у вас есть возможность решить многие проблемы, направить отношения в желаемое русло. Не поддавайтесь на провокации; ваши недоброжелатели сейчас удивительно изобретательны.
Водолей
Будьте осторожны в поездках: велика вероятность неприятностей, травм, а также обострения хронических заболеваний, спровоцированного переутомлением в пути. В остальном же день обещает быть благоприятным и удачным. Особенно сильно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Звезды дают вам возможность навести порядок в уже существующих отношениях или начать новые – все зависит только от вашего желания.
Профессиональные успехи довольно скромны, однако ваши заслуги наверняка не останутся незамеченными. Можно назначать на этот день переговоры и важные деловые встречи, они несомненно увенчаются успехом. Вероятны значительные денежные поступления.
Рыбы
Профессиональные трудности заставляют беспокоиться, и порой Рыбы принимают не самые удачные решения в надежде немедленно получить хороший результат. Постарайтесь действовать осмотрительно, полагаясь не только на свою интуицию, но и на логику и здравый смысл. Удачные деловые решения позволят вам увеличить свои доходы или заключить выгодные сделки. День подходит для посещения конференций и семинаров.
В личной жизни складывается благоприятная ситуация, не возникнет поводов для сомнений и тревог. Это подходящий день для романтического свидания или признания в своих чувствах. Новые знакомства ожидают тех, кто принимает активное участие в общественной жизни.