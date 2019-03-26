Хулиганка! Звезда «Дома-2» показала обнаженную себя

Ольга Солнце Николаева была одной из ярких участниц скандального проекта. Один только ее образ пацанки вызывал большой интерес у публики, а голос сравнивали с манерой исполнения Земфиры. Сейчас женщина занимается тренингом и редко появляется на экранах телевидения, но верные поклонники продолжают следить за ней в Сети. В микроблоге Ольга пишет о своих поездках за границу или работе, стараясь оставлять за кадром личную жизнь. Однако недавняя публикация привлекла особое внимание фанатов, ведь в кадре она предстала обнаженной.

На снимке Ольга сидит в ванной, мечтательно смотря вдаль. Правда, привычная сдержанность все-таки одержала над ней вверх, и Солнце прикрыла тело руками. Фото она скромно подписала рассказом о просмотренных сериалах за зиму, попросив поделиться подписчиков своим списком.

Ольга Солнце Николаева ФОТО: Instagram

Поклонники оценили естественную красоту звезды реалити-шоу, которая предстала без грамма косметики. «Нежная», «Обожаю тебя, супер!», «Неожиданно. Фото шикарное, у меня даже все сериалы из головы вылетели, глядя на такую картинку», — пишут восхищенные пользователи социальной сети. Некоторые же, напротив, посчитали, что Солнце просто хочет вызвать к себе дополнительный интерес.

«В Instagram такие все прилизанные. У кого-то контент-план на неделю, для кого-то это способ продаваться хорошо, кто-то просто держит марку. Кажется, мы теряем за этими масками живых людей. Хочу честно сказать, что мне сегодня грустно», — поделилась Солнце.