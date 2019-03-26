Вт, 26.03.2019
Фрик из Кохтла-Ярве переоделся в сногсшибательную красотку и выступил в гей-клубе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: поклонники заподозрили Ксению Собчак во второй беременности

Фото: поклонники заподозрили Ксению Собчак во второй беременности

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ксения Собчак

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак перестала скрывать отношения с режиссером Константином Богомоловым. Ее поклонники заподозрили, что она ждет от него ребенка.

Недавно Ксения Собчак в передаче «Секрет на миллион» призналась, что хочет родить второго ребенка, а в своем пока строящемся доме в Подмосковье она планирует сделать детскую комнату. А сегодня поклонники Собчак решили, что она уже беременна. В своем микроблоге российская телезвезда разместила фото, на котором она запечатлена в свободном халате. Многие решили, что под ним она решила скрыть округлившийся живот, пишет 7d.org.ua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunrise with Richard Serra 🤚🤚🤚

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ