Фото: поклонники заподозрили Ксению Собчак во второй беременности

Недавно Ксения Собчак в передаче «Секрет на миллион» призналась, что хочет родить второго ребенка, а в своем пока строящемся доме в Подмосковье она планирует сделать детскую комнату. А сегодня поклонники Собчак решили, что она уже беременна. В своем микроблоге российская телезвезда разместила фото, на котором она запечатлена в свободном халате. Многие решили, что под ним она решила скрыть округлившийся живот, пишет 7d.org.ua.