Как трогательно: Карл-Эрик Таукар и Керли Кивилаан утопают в нежности
Влюбленные певец Карл-Эрик Таукар и Керли Кивилаан приехали на свадьбу к своим друзьям во Флоренцию и демонстрируют свою любовь долгим поцелуем, фотографию которого они выложили в Instagram, пишет Elu24.ee.
Пока одна из самых красивых пар Эстонии еще не связала себя брачными узами, но активно посещает свадебные вечеринки друзей. И это не значит, что влюбленные не уделяют внимание друг другу.
«Надеюсь, кто-то из вас поймает букет невесты!» - Написал под фотографией сладкой парочки один из пользователей.
Ждем!