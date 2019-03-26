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  • Как трогательно: Карл-Эрик Таукар и Керли Кивилаан утопают в нежности

Как трогательно: Карл-Эрик Таукар и Керли Кивилаан утопают в нежности
Пара проводит время в Италии

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Керсти Кивилаан и Карл-Эрик Таукар

ФОТО: Postimees/Scanpix

Влюбленные певец Карл-Эрик Таукар и Керли Кивилаан приехали на свадьбу к своим друзьям во Флоренцию и демонстрируют свою любовь долгим поцелуем, фотографию которого они выложили в Instagram, пишет Elu24.ee.

Пока одна из самых красивых пар Эстонии еще не связала себя брачными узами, но активно посещает свадебные вечеринки друзей. И это не значит, что влюбленные не уделяют внимание друг другу.

Карл-Эрик Таукар со своей возлюбленной в Тоскане

ФОТО: Instagram

«Надеюсь, кто-то из вас поймает букет невесты!» - Написал под фотографией сладкой парочки один из пользователей.

Ждем!

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