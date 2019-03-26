Племянника Аллы Пугачевой сбила машина

История единственного сына брата Аллы Пугачевой, Влада Пугачева, около пяти лет назад гремела на всю страну. У мужчины парализовало ноги, и звездная тетя буквально вернула его к полноценной жизни, оплатив дорогостоящее лечение в Израиле, пишет StarHit.
На минувшей неделе случилась новая беда: 33-летнего Пугачева сбила машина. ЧП произошло в городе Новомичуринске Рязанской области, где тот живет последние полгода.
«Влад попал в больницу, — рассказал «СтарХиту» приятель Пугачева. — Он возвращался из магазина, когда мимо на большой скорости промчался автомобиль и задел. Друг упал, а встать сам уже не смог. После операции Влад не до конца восстановился, до сих пор проблемы с мизинцами — они смотрят вбок. Потому ему трудно подобрать зимнюю обувь. Любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям. К счастью, в клинике он пробыл всего несколько часов, затем отпустили домой».
«СтарХит» выяснил, что Пугачев нигде не работает. Мужчина существует на деньги от сдачи недвижимости в Москве — двухкомнатных апартаментов, доставшихся ему от отца, и однушки в районе метро «Сокол», которую предоставила знаменитая родственница. Плюс получает пенсию как инвалид второй группы. Для провинции у него получается приличная сумма — около 80 тысяч рублей. Сына Женю он не видел уже четыре года.
Влада приютила новая возлюбленная — Юлия Побединская. У нее есть дочь от предыдущего брака.
«С Юлей обрел настоящее счастье, — поделился со «СтарХитом» Влад. — Это моя последняя пристань. Ей не нужны деньги — ни мои, ни Аллины. Она просто любит меня, а я — ее. А с тетей давно не общаюсь. Та перестала выходить на связь — не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. После ЧП отделался легким испугом и парой синяков»
Сама Примадонна готовится к масштабному концерту, в честь своего 70-летия. Алле Борисовне приходится много репетировать, ведь она давно не давала большие концерты. Билеты на ее шоу уже раскуплены, но поклонники все еще имеют возможность посетить мероприятие.
Максим Галкин раскрыл некоторые подробности о грядущем шоу. По словам артиста, зрители увидят настоящий музыкальный спектакль, состоящий преимущественно из новых композиций. «Я построил дом, там есть бассейн. Алла когда плавает в бассейне, она там поет. В принципе она меня не посвящает в тонкости того, что она делает. Я не знаю в точности, что будет на концерте. Я отошел в сторонку и ее не беспокою. Вообще весь наш быт построен на том, чтобы ее не беспокоить. В данный момент она репетирует целый концерт, с голосом все хорошо. Она невероятный перфекционист. За всю свою жизнь я знал только одного человека, который так критично относился к своему голосу. Это был Муслим Магомаев», — рассказал Максим.