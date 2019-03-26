С участием Лаймы Вайкуле! В Риге пройдет юбилейный конкурс хореографов Best Show

1 мая на сцене концертного зала Studio 69 (Рига) пройдет пятый юбилейный международный конкурс хореографов Best Show, сообщает портал balticevents.info. Ежегодно на главной сцене демонстрируют своё мастерство более, чем 100 лучших танцевальных коллективов сезона, 3000 танцоров.
По традиции в роли судей выступают именитые танцоры и хореографы из разных стран, а также представители латвийского шоу-бизнеса. В этом, юбилейном году, судейскую коллегию возглавит Лайма Вайкуле, которая с самого начала своей вокальной карьеры, всегда была тесно связана с танцами и хореографией. Певица вручит несколько специальных призов для коллективов по сотрудничеству с ежегодным музыкальным фестивалем «Laima Rendezvous Jūrmala».
Хореографы коллективов-победителей Adults и Pro категорий получают оплаченное посещение одного из самых престижных танцевальных лагерей мирового уровня «Hyper Week» на Сицилии. Более 60 мастер-классов от 20 Топ-преподавателей со всего мира.
В этом году количество участников в конкурсе ограничено. Участие смогут принять исключительно зарекомендовавшие себя ранее коллективы, а также участники прошедшие предварительный̆ видео-кастинг. Видео-кастинг проводится до 1 апреля, но по итогу уже можно сказать, что количество желающих выступить на финальной сцене 1 мая достигнет отметки в более, чем 5 тысяч человек.
"Best Show — это не только самое яркое и красочное танцевальное событие в Балтии, без ограничений в танцевальных стилях и направлениях, но и платформа с многочисленными техническими возможностями для реализации самых смелых задумок хореографов любого танцевального жанра" - отмечает одна из организаторов конкурса Анастасия Воркункова.
Билеты на шоу доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о мероприятии на официальном сайте конкурса www.bestshow.lv.