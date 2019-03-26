Гороскоп на 26 марта: Рыбы, будьте упорны, Тельцы, ждите дорогих подарков

Овен

Финансовые проблемы беспокоят вас все больше, порой заставляя решиться на сомнительные капиталовложения или опрометчивые поступки. Не будьте слишком доверчивы – сегодня вы рискуете взять на себя слишком большие обязательства, выполнение которых станет сложной задачей.

Телец

Неплохой день для работы и семейных дел. Ваша способность решать любые поставленные задачи быстро и находить оптимальный способ преодоления трудностей будет не только востребована, но и щедро вознаграждена.

Близнецы

День пройдет неплохо, однако придется приложить усилия, чтобы избежать роста напряженности в семейных отношениях. Старайтесь проявлять инициативу, окружите близких вниманием и сохраняйте хорошее настроении, даже если не все будет идти так, как задумано.

Рак

День упорной и трудной работы, которая принесет достойные плоды. Единомышленники готовы прийти на помощь, однако именно от вас они ждут указаний и рекомендаций. Откажитесь от намеков и недомолвок, открыто заявляйте о своих желаниях

Лев

День будет напряженным и беспокойным. Окружающие нуждаются в вашей помощи, разнообразные задачи и проблемы требуют внимания. Возможны разногласия с близкими; ради удовлетворения потребностей родственников придется на время отложить исполнение собственных желаний. Нежелательно также выяснять отношения с любимым человеком.

Дева

День будет удачным для тех, кто давно определился с целями и методами их достижения. Достаточно идти по избранному пути, не обращая внимания на провокации недоброжелателей, чтобы избежать неприятностей и расставленных ловушек. Появляется шанс изменить личную жизнь к лучшему.

Весы

Весам придется столкнуться с серьезными проблемами в личной жизни. Нужно проявить терпение: ответы на важные вопросы редко находятся быстро, и далеко не все готовы принимать решения поспешно или действовать в комфортном для вас темпе.

Скорпион

День напряженный и непростой, но жизненный потенциал очень высок, а это значит, что проблемы будут решены быстро и с завидным изяществом. В деловых переговорах вы преуспеете благодаря своему неотразимому обаянию, а преодолеть финансовые трудности помогут изобретательность и находчивость.

Стрелец

Основные проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и чтобы справиться с ними, вам придется внести коррективы в свои планы и отказаться от привычной линии поведения. Сейчас не время настаивать на своем, проявлять твердость характера и решительность; куда уместнее будут гибкость, уступчивость и тактичность. Нежелательно давать советы.

Козерог

День непростой, но по-своему увлекательный. Перед вами открываются возможности для профессионального роста, постарайтесь проявить себя наилучшим образом, блеснуть деловыми качествами. Можно заключать договора с новыми партнерами, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, начала новых проектов.

Водолей

День характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, поэтому не исключены конфликты с членами семьи, друзьями и любимым человеком. Вы должны быть очень терпеливы и рассудительны.

Рыбы