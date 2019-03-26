Павел Майков о романе с невестой друга: «Я держал чувства в тайне полтора года»
Павел Майков решил прокомментировать скандал с актером Михаилом Горевым. Много лет назад артисты дружили семьями, но потом поссорились из-за девушки. Мария ушла к звезде сериала «Бригада», и вместе они счастливы уже много лет.
Павел Майков всегда предельно честен с поклонниками. Он не скрывает, что после сериала «Бригада» у него началась звездная болезнь. Тогда рядом с артистом находилась первая супруга Екатерина. О том, что чувства к жене исчезли практически сразу после свадьбы, актер также не стесняется говорить. «Наверное, когда я женился, любовь была. Но я быстро понял, что мы не созданы друг для друга. Не нужно думать, что стерпится и слюбится. Нет, так не бывает. Если чувств нет, они и не возникнут. У нас родился сын, но расставаться лучше в тот период, когда ребенок еще маленький. Он ничего не понимает, и поэтому ему не так тяжело», — признался артист в эфире программы «Судьба человека».
Однако окончательный разрыв с первой женой произошел из-за новой любви Майкова. Актер начал симпатизировать невесте лучшего друга Михаила Горевого. Тогда Павлу пришлось делать тяжелый выбор между чувствами и отношениями с товарищем.
Сейчас актер по-настоящему счастлив рядом со второй супругой. С течением времени их чувства друг к другу не прошли, а стали только крепче. При этом сын Майкова от предыдущих отношений давно решил, что хочет жить с папой.