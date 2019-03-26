Павел Майков о романе с невестой друга: «Я держал чувства в тайне полтора года»

Павел Майков всегда предельно честен с поклонниками. Он не скрывает, что после сериала «Бригада» у него началась звездная болезнь. Тогда рядом с артистом находилась первая супруга Екатерина. О том, что чувства к жене исчезли практически сразу после свадьбы, актер также не стесняется говорить. «Наверное, когда я женился, любовь была. Но я быстро понял, что мы не созданы друг для друга. Не нужно думать, что стерпится и слюбится. Нет, так не бывает. Если чувств нет, они и не возникнут. У нас родился сын, но расставаться лучше в тот период, когда ребенок еще маленький. Он ничего не понимает, и поэтому ему не так тяжело», — признался артист в эфире программы «Судьба человека».

Однако окончательный разрыв с первой женой произошел из-за новой любви Майкова. Актер начал симпатизировать невесте лучшего друга Михаила Горевого. Тогда Павлу пришлось делать тяжелый выбор между чувствами и отношениями с товарищем.

«Мы дружили семьями, Маша была крестной моего сына. Все это меня, конечно, сдерживало. Целых полтора года я молчал о своих чувствах. Это было веселое время», — признался артист.

В итоге Майков узнал, что его чувства взаимны. Как только это стало очевидно, Павел и Мария начали жить вместе. Разумеется, это сказалось на отношениях актера с лучшим другом. Разрешить конфликт звезды так и не смогли, поэтому сейчас они не общаются. «Я хочу рассказать правду. Маша никогда не была его женой, они встречались. Причем всем было очевидно, что Миша и Маша не смогут быть вместе. Женщину нельзя просто так взять и увести, она уходит сама», — заявил Павел.

Сейчас актер по-настоящему счастлив рядом со второй супругой. С течением времени их чувства друг к другу не прошли, а стали только крепче. При этом сын Майкова от предыдущих отношений давно решил, что хочет жить с папой.

«Маша в прекрасных отношениях с Даней. Он с ней даже более близок, чем со мной. Конечно, мы с Машей хотим детей. Но, может, их надо заслужить?» — рассказал артист.