Мел Би из Spice Girls призналась, что у неt был секс с другой участницей группы
Мелани Браун сделала неожиданное признание. Одна из участниц британской группы Spice Girls (она выступала под псевдонимами Мел Би и Scary Spice) рассказала, что у нее были лесбийские отношения с другой участницей группы. Певица призналась, что они провели всего одну ночь вместе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Mirror.
Этой участницей музыкального коллектива была Джери Холлиуэл, известная как Ginger Spice.
«Мы были лучшими друзьями, и это просто случилось. Она меня, конечно, возненавидит, она ведь сейчас такая шикарная в своём загородном доме с мужем, но это факт. Мы просто тогда посмеялись над этим», - говорит Мел Би.
Вместе с этим Браун добавила, что у Джери шикарная грудь. Еще одна участница группы (Мелани Си, она же Sporty Spice), которая также присутствовала на шоу, уже заявила, что ни о чем не догадывалась.
Холлиуэл сейчас замужем за гонщиком «Формулы-1» Кристианом Хорнером. Певица посоветовала своей коллеге по коллективу «держать рот на замке».