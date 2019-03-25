Мел Би из Spice Girls призналась, что у неt был секс с другой участницей группы

Этой участницей музыкального коллектива была Джери Холлиуэл, известная как Ginger Spice.

«Мы были лучшими друзьями, и это просто случилось. Она меня, конечно, возненавидит, она ведь сейчас такая шикарная в своём загородном доме с мужем, но это факт. Мы просто тогда посмеялись над этим», - говорит Мел Би.

Вместе с этим Браун добавила, что у Джери шикарная грудь. Еще одна участница группы (Мелани Си, она же Sporty Spice), которая также присутствовала на шоу, уже заявила, что ни о чем не догадывалась.