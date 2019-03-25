Бузова рассказала, почему не хочет увеличивать грудь

Российская популярная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова отправилась в Барселону, чтобы отпраздновать там день рождения своей мамы. Певица не только поделилась в Instagram радостными моментами отдыха в Испании, но и призналась подписчикам, почему до сих пор не увеличила грудь.
И, кстати, года идут, а тема моей груди, или ее отсутствия, как всегда актуальна. Во-первых, мои хорошие, поверьте, не в этом счастье! Во-вторых: "ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости" - Коко Шанель",
- написала на своей странице в соцсетях звезда.
Поклонники тут же бросились поддерживаться звезду.
Стоит отметит, что большинство комментирующих согласилось с певицей и отметили плюсы в естественной красоте.
22 марта Бузова представила поклонникам новую композицию "Женское слово". За три дня публикацию артистки в Instagram просмотрело 4,5 млн человек.
#ЯДержуЖенскоеСлово - для меня не просто слова, а девиз по жизни. Девочки присоединяйтесь ко мне! Давайте хотя бы будем держать наше #женское слово 💪🏻💋 . Пусть эта песня станет мотивацией и гимном для всех нас, которые не бояться стереотипов, хотят меняться и готовы на покорение новых вершин! 🚀А самое главное, что таких как мы ничего не сможет остановить, так как «мы даём себе слово, и это слово весит больше любого другого, ведь это #женскоеслово» Обещать - значит сделать 💪🏻☝🏻 . Официально представляем нашу с o.b.®️ долгожданную песню о таких, как мы с вами - целеустремлённых, деятельных, смелых, меняющих правила 😻🚀🚀🚀 Слушайте и вдохновляйтесь, дерзайте, стремитесь и становитесь лучшей версией себя 💖 Скачивайте во всех музыкальных приложениях и слушайте трек #ЖенскоеСлово 🔝💪🏻👸🏻 Включайте сразу на всю громкость 🎧 #ob #ЖенскоеСлово #Действуй #ОльгаБузова #обещатьзначитсделать
GN 👸🏻💋И, кстати, года идут, а тема моей груди, или её отсутствия, как всегда актуальна 😂😂😂 Во-первых, мои хорошие, поверьте, не в этом счастье 🙌🏻 Во-вторых, «ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости.» Коко Шанель. Всех люблю ♥️ я спать 😝