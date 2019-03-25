Пн, 25.03.2019
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Видео: Пугачева танцует со своей маленькой дочерью под известную песню
Пользователи Instagram восхищаются

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Звездная семья со своими детьми

ФОТО: Instagram

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева исполнила трогательный танец с дочерью. Видеоролик появился на странице Елизаветы Галкиной в Instagram, пишут Dni.ru.

На записи можно видеть, как Алла Борисовна танцует с маленькой девочкой под песню Mambo Italiano. Звезда запечатлена в белой блузке и рваных джинсах, а малышка позирует в белом платье. «С мамулей», – подписала ролик девочка. На заднем фоне Кристина Орбакайте зажигает под музыку с дочкой Клавдией.

За несколько часов видео собрадло более 110 000 просмотров.

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