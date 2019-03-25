Видео: Пугачева танцует со своей маленькой дочерью под известную песню
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева исполнила трогательный танец с дочерью. Видеоролик появился на странице Елизаветы Галкиной в Instagram, пишут Dni.ru.
На записи можно видеть, как Алла Борисовна танцует с маленькой девочкой под песню Mambo Italiano. Звезда запечатлена в белой блузке и рваных джинсах, а малышка позирует в белом платье. «С мамулей», – подписала ролик девочка. На заднем фоне Кристина Орбакайте зажигает под музыку с дочкой Клавдией.
За несколько часов видео собрадло более 110 000 просмотров.