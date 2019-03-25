Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин выступит в Таллинне

Александр Литвин — военный врач в прошлом, в настоящее время известен как писатель, исследователь в области психоэмоциональной генетики и гравитационной биологии. Миллионы телезрителей узнали об Александре после его участия в шестом сезоне проекта «Битва экстрасенсов» на российском телевидении.

Уверенно победив в 2008-ом, он… навсегда закрыл эту тему. Следующие десять лет он посвятил исследованиям в разных странах, написанию книг и частной практике. Среди его клиентов - успешные политики, бизнесмены, спортсмены и деятели культуры.

Александр Литвин впервые выступит с такой лекцией в Таллинне! Лекция состоится 21 сентября, в 15:00, в конференц-центре отеля Tallinn Park Hotel. Эта встреча, прежде всего, для людей интуитивных, но пока еще не имеющих возможности разобраться со своими ощущениями. И все же, она будет полезна любому. Александр Литвин поделится информацией, которая поможет двигаться по жизни, откроет новые горизонты и убережет от ошибок.

Никакой магии, мантр и мотиваций. Только то, от чего мурашки по коже. Александр Литвин поможет разобраться в том, что же на самом деле управляет нашими ритмами, настроением и эмоциями, и даст простые работающие рекомендации, которые сможет использовать каждый. А также ответит на вопросы, которые смогут задать зрители в зале!

«Александр Литвин: Я всегда основываюсь на дате и месте рождения человека. Когда я консультирую конкретных людей, я спрашиваю не только их дату, но и данные их родителей, бабушек, дедушек, партнеров, детей. Момент появления на свет в определенный день, месяц и год — это некий штрих-код, система координат, которая определяет характер человека, его здоровье, предрасположенности. Я рассказываю, как пользоваться этой системой координат, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. И неважно, что это — выбор партнера, профессии или старт бизнеса. Главное — все делать своевременно. Я открываю людям глаза на неочевидные вещи, показываю причинно-следственные связи. И дальше, поняв как это работает, они начинают по-другому относиться к своей жизни и к своей интуиции. Интуиция — не шестое чувство, как принято ее называть, а чувство №1. Человек интуитивный делает правильный жизненный выбор, получает максимальное количество положительных эмоциональных оценок от окружающих, и его дети рождаются здоровыми и гармоничными.

Я активно продвигаю идею интуиции как естественного природного инструмента, обеспечивающего в первую очередь наше счастье как на уровне текущего момента, так и на уровне тех, кто придет за нами, наших потомков. Ведь самая большая радость для нас — возможность увидеть счастливыми своих детей и внуков!»

Дополнительная информация о лекции и билетах ЗДЕСЬ!