3 + 3: знаки Зодиака, у которых будет самый лучший и самый худший апрель
Апрель - это начало настоящей весны и для многих лучший сезон года. Для одних знаков Зодиака месяц станет счастливым периодом , для других не очень. Узнайте, чего ждать от апреля вам, предлагает сайт Assol-club.net!
Речь идет об Овнах, Львах и Стрельцах. Апрель насыщен транзитами и ретроградами. В этом месяце три планеты будут «двигаться назад». Обычно ретроградный цикл не приносит ничего хорошего, но у астрологов есть для трех знаков отличные новости.
Овен: вы выходите на солнечный свет
Сейчас сезон вашего рождения, и что можно сказать больше? Вы будете сиять - во всех смыслах этого слова. Солнце, Меркурий и Венера в этом месяце сделают вас невероятно харизматичными, больше, чем всегда.
Чем бы вы ни занимались и как бы вам ни жилось, в любом случае не погрязайте в жизненной рутине и выходите к людям, на Солнце, празднуйте все хорошее в своей жизни. А оно обязательно есть и будет. Получайте удовольствие и веселитесь.
Лев: вы почувствуете спонтанное желание перемен
Уезжаете в столь нужный вам отпуск, Лев? Знайте, что звезды полностью на вашей стороне, так что счастливого пути!
С другой стороны, когда Солнце, Меркурий и Венера путешествуют через знак вашего «астрологического брата» в этом весеннем месяце, вы будете одарены гармоничным потоком энергии. Некоторым из вас очень повезет в этом месяце. Так что не бойтесь рисковать.
Стрелец: вы чувствуете, как жизнь кипит
Поговорим о вашем счастливом годе. Ваша правящая планета Юпитер путешествует через ваш знак Зодиака, расширяя кругозор, даря вам изобилие и удачу. А в этом месяце Юпитер начинает ретроградное движение, будет проводить больше времени в вашем знаке. И это замечательно. Солнце, Меркурий и Венера «встряхивают» ваш выразительный пятый Дом, и вашу жизнь можно описать одной фразой: у вас все получается - на люболвном фронте и в делах.
Если вы один из этих знаков Зодиака, у вас будет худший апрель
Теперь плохие новости для трех знаков - Тельцов, Дев и Козерогов. У этих знаков Земли будет трудное время, это не означает, что они обречены на что-то плохое.
Телец: вы будете чувствовать себя не в своей тарелке
Выше нос, все будет хорошо. Солнце будет путешествовать через ваш скрытный 12-й Дом закрытия, кармы и закулисной работы в течение большей части месяца. Поэтому не удивляйтесь, если найдется что-то, что вам нужно отпустить, или кто-то, кого вам нужно простить и отпустить из своей жизни. Это ваш шанс позволить чему-то или кому-то идти дальше без вас, и вам без этого человека или проекта.
Уран теперь в вашем знаке Зодиака, и в этом нет ничего стабильного и легкого. Просто переживите апрель.
Дева: вы почувствуете, что не имеете ни над чем контроля
Совершенства не существует, Девы! Кроме того, когда вы в последний раз отдыхали по-настоящему? Возьмите незапланированный отпуск.
Дни психического здоровья всегда нужны выходные дни, особенно в апреле, когда ваша жизнь будет полна трансформаций - какие-то только начнутся и получат дальнейшие развитие в августе, а какие-то пронесутся ураганом уже через две недели.
Не боритесь и не сопротивляйтесь! Пусть все будет так, как будет, и не бойтесь быть уязвимыми.
Козерог: вы почувствуете себя подавленными и переполненными негативом
Что помогает вам чувствовать себя в безопасности? Дом и семья. В апреле вы постараетесь как можно чаще бывать дома, но не для того, чтобы проявляться заботу о своих домашних. Вы станете более замкнутым, чем обычно. Какие-то рабочие проблемы украдут вашу безмятежность.
ваша правящая планета Сатурн начинает свой ретроградный цикл в этом месяце, и вам обязательно нужно будет пересмотреть несколько вещей, которые связаны с вашей нынешней структурой жизни и с жизненными основами. Вплоть до развода.