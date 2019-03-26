3 + 3: знаки Зодиака, у которых будет самый лучший и самый худший апрель

Речь идет об Овнах, Львах и Стрельцах. Апрель насыщен транзитами и ретроградами. В этом месяце три планеты будут «двигаться назад». Обычно ретроградный цикл не приносит ничего хорошего, но у астрологов есть для трех знаков отличные новости.

Овен: вы выходите на солнечный свет

Сейчас сезон вашего рождения, и что можно сказать больше? Вы будете сиять - во всех смыслах этого слова. Солнце, Меркурий и Венера в этом месяце сделают вас невероятно харизматичными, больше, чем всегда.

Чем бы вы ни занимались и как бы вам ни жилось, в любом случае не погрязайте в жизненной рутине и выходите к людям, на Солнце, празднуйте все хорошее в своей жизни. А оно обязательно есть и будет. Получайте удовольствие и веселитесь.

Лев: вы почувствуете спонтанное желание перемен

Уезжаете в столь нужный вам отпуск, Лев? Знайте, что звезды полностью на вашей стороне, так что счастливого пути!

С другой стороны, когда Солнце, Меркурий и Венера путешествуют через знак вашего «астрологического брата» в этом весеннем месяце, вы будете одарены гармоничным потоком энергии. Некоторым из вас очень повезет в этом месяце. Так что не бойтесь рисковать.

Стрелец: вы чувствуете, как жизнь кипит

Поговорим о вашем счастливом годе. Ваша правящая планета Юпитер путешествует через ваш знак Зодиака, расширяя кругозор, даря вам изобилие и удачу. А в этом месяце Юпитер начинает ретроградное движение, будет проводить больше времени в вашем знаке. И это замечательно. Солнце, Меркурий и Венера «встряхивают» ваш выразительный пятый Дом, и вашу жизнь можно описать одной фразой: у вас все получается - на люболвном фронте и в делах.

Если вы один из этих знаков Зодиака, у вас будет худший апрель

Теперь плохие новости для трех знаков - Тельцов, Дев и Козерогов. У этих знаков Земли будет трудное время, это не означает, что они обречены на что-то плохое.

Телец: вы будете чувствовать себя не в своей тарелке

Выше нос, все будет хорошо. Солнце будет путешествовать через ваш скрытный 12-й Дом закрытия, кармы и закулисной работы в течение большей части месяца. Поэтому не удивляйтесь, если найдется что-то, что вам нужно отпустить, или кто-то, кого вам нужно простить и отпустить из своей жизни. Это ваш шанс позволить чему-то или кому-то идти дальше без вас, и вам без этого человека или проекта.

Уран теперь в вашем знаке Зодиака, и в этом нет ничего стабильного и легкого. Просто переживите апрель.

Дева: вы почувствуете, что не имеете ни над чем контроля

Совершенства не существует, Девы! Кроме того, когда вы в последний раз отдыхали по-настоящему? Возьмите незапланированный отпуск.

Дни психического здоровья всегда нужны выходные дни, особенно в апреле, когда ваша жизнь будет полна трансформаций - какие-то только начнутся и получат дальнейшие развитие в августе, а какие-то пронесутся ураганом уже через две недели.

Не боритесь и не сопротивляйтесь! Пусть все будет так, как будет, и не бойтесь быть уязвимыми.

Козерог: вы почувствуете себя подавленными и переполненными негативом

Что помогает вам чувствовать себя в безопасности? Дом и семья. В апреле вы постараетесь как можно чаще бывать дома, но не для того, чтобы проявляться заботу о своих домашних. Вы станете более замкнутым, чем обычно. Какие-то рабочие проблемы украдут вашу безмятежность.