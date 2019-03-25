Потап пришел на музыкальную премию с бывшей женой и игнорировал Настю Каменских

В конце февраля Настя Каменских и Потап впервые заявили о романе. Но теперь отношения артистов, кажется, оказались под угрозой. На премии YUNA 2019 музыкант появился в компании бывшей жены и почти не общался с Настей на протяжении церемонии награждения.
Несколько лет Потап и Настя Каменских отрицали, что между ними есть чувства. Когда окружающие впервые заподозрили пару в романе, рэпер еще находился в законном браке. Поклонники только успели обрадоваться, когда в прошлом месяце влюбленные перестали скрывать отношения, как появилась информация о разрыве артистов. На премию YUNA 2019 музыкант пришел с бывшей супругой Ириной Горовой. Зато Настю Каменских, по словам очевидцев, Потап в тот вечер старательно избегал.
Настя стала победительницей в номинации «Лучший эстрадный хит». Жюри оценило ее песню «Тримай», вышедшую весной прошлого года. Потап проводил Каменских до сцены, но наотрез отказался подниматься за статуэткой. Далее по плану следовала благодарственная речь исполнительницы, однако Настя даже не упомянула рэпера, выражая радость по поводу получения награды. А ведь именно он написал хит, который принес успех артистке.